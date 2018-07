I KORTENE: – Vi har snakket om dette i lang tid, forteller blogger Anniken Jørgensen om samarbeidet med venninnen Cornelia Grimsmo. Foto: Janne Møller-Hansen

Blogger «Annijor» med ny podkast

– Helt sykt digg å ikke tenke på hvordan man ser ut, sier Anniken «Annijor» Jørgensen om podkastdebuten.

Blogger Anniken «Annijor» Jørgensen (21) slapp forrige uke første episode av egen podkast, i samarbeid med venninne og YouTube-profil Cornelia Grimsmo (26). «Anniken & Cornelia» produseres av Stylista, og har på kort tid klatret til topps på lister for podkaststreaming i Norge.

– Vi vil snakke om de viktige tingene. De som kanskje ikke alle snakker om, sier Jørgensen til VG på spørsmål om ambisjonene for samarbeidet.

Å prøve seg på et helt nytt medium, gjør imidlertid ikke Jørgensen nevneverdig nervøs.

– Føles litt rart å prate og ikke skrive lenger, men det er helt sykt digg å ikke tenke på hvordan man ser ut når man skal på kontoret for å spille inn. For en gangs skyld handler det ikke om hva man har på seg, men stemmen min, sier Jørgensen, som ble kåret til Norges best kledde kvinne i 2017 av Min Mote .

«Ansiktet på kjærlighetssorg»

Den profilerte bloggeren skrev sin første post som «Annijor» allerede som 15-åring. Idag er domenet levebrød, og Jørgensen deler av hverdagen for en følgerskare på over 270.000 på Instagram. Ofte handler det om kjærlighet.

Også i podkastens første episode er tema «Break-up, artist-kjæreste og fylleangst», der Jørgensen og Grimsmo omtaler kjærlighetssorg i relasjon til bloggerens nylige singeltilværelse .

«Var jeg dømt til å bli den personen som liksom skulle være ansiktet på kjærlighetssorg? Så kleint! Men jeg hadde kanskje ikke hatt en så stor blogg, hadde det ikke vært for den kjærlighetssorgen», sier Jørgensen i første episode.

Tett samarbeid

Hun mener det er uproblematisk å snakke om ekskjæresten Anders Gran i podkasten.

– Han har nok av sosiale medier å skyte ut på om han har lyst til det. Snakket bare pent om gutten uansett, sier Jørgensen.

Nå gleder hun seg til fortsettelsen, men innrømmer at å produsere podkast med bestevenninnen Grimsmo bringer frem mye følelser.

– Når man sitter sånn og snakker med en venninne kommer alle mulige ting frem. Tror vi er på episode to, og jeg føler allerede at jeg har en klump i magen, sier Jørgensen.