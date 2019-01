REAGERER: Blogger Sophie Elise Isachsen mener TV3 burde skamme seg etter at de castet ekskjæresten Robin Johansson til «Paradise Hotel» Foto: Frode Hansen/VG

Sophie Elise (24) langer ut mot TV3 etter at eksen sjekket inn på «Paradise Hotel»

– Jeg synes TV3 burde skamme seg.

Fredag ble det offentliggjort at svenske Robin Johansson (24) sjekker inn under den ellevte sesongen av «Paradise Hotel». Johansson sonet i 2016 to måneder for vold mot Isachsens venninne, samt vold og drapstrusler mot en politimann.

Isachsen var i et to år langt forhold med Johansson, men det tok slutt kort tid før dommen ble avsagt.

Hun gikk i fjor ut og anklaget ekskjæresten for å ha spredt det mye omtalte nakenbildet av henne . Johansson har hele tiden nektet for anklagene . Hun anmeldte saken, og to menn ble dømt for spredning av bildet. Anmeldelsen mot Johansson ble henlagt.

– Skam dere

I et innlegg på Instagram-stories langer bloggeren ut mot TV3 .

– Jeg synes TV3 burde skamme seg som tar noen som er dømt for vold mot politi og en kvinne, pluss anmeldt for hevnporno inn på «Paradise Hotel».

– Skam dere, skriver hun blant annet.

– Vi ønsker ikke å gå inn i en eventuell konflikt mellom Sophie Elise og Robin, men på generelt grunnlag kan vi si at det vil alltid komme reaksjoner på hvem som er med i Paradise Hotel, hvorfor de er valgt og hva de står for, sier pressekontakt i TV3, Andreas Framnes.

– I dette tilfellet har Robin gjort opp for de lovbruddene han er dømt for, viser oppriktig anger og vil legge det bak seg. Dette har vært svært viktig i vurderingene som er gjort i castingprosessen, og han er valgt som deltaker på tross av, ikke på grunn av sin bakgrunn.

Kommunikasjonsdirektør i TV3, Line Vee Hanum sa følgende til VG på spørsmål om vurderingen av å ta med Johansson i programmet, til tross for at han er voldsdømt.

– Det viktigste for oss i denne sammenhengen er at han var ærlig med oss, og at han sonet dommen sin, og at han ikke minst tar avstand og angrer på det han har gjort.

Mener han har forandret seg

Isachsen har ikke svart på VGs henvendelse. På grunn av opptak i «Paradise Hotel» er det heller ikke mulig å få kontakt med Johansson slik at han kan svare på Isachsens kritikk.

Men da VG var i Mexico og fikk intervjue alle deltagerne før innsjekk, sa Johansson at han var forberedt på deltagelsen ville skape reaksjoner. Johansson mener han har forandret seg, og at det er det han vil vise under programmet.

– Jeg tror de har sett og merket at jeg er en annen person. Etter det som har skjedd har jeg gjort mye, jeg har vært med på «Ex on the Beach» og «Hemmelig beundrer» i Sverige, og andre TV-produksjoner. Jeg har vært ung og dum og ustabil, men jeg er ikke den samme lenger.