JETSETTER: Paris Jackson på LACMA Art and Film Gala i Los Angeles i november 2017. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Amerikanske medier: Paris Jackson innlagt

RAMPELYS 2019-01-16T11:25:07Z

Michael Jacksons 20 år gamle datter skal ha sjekket inn på en rehabiliteringsklinikk for å få hjelp med psykiske problemer.

Publisert: 16.01.19 12:25

People , Fox News og flere andre amerikanske medier melder at Paris Jackson har tatt en «timeout» etter det som var et svært hektisk fjorår.

– Paris har funnet ut at hun trenger en ny start og en omstilling for å prioritere sin fysiske og psykiske helse, sier en ikke navngitt kilde nær stjernedatteren.

Kilden legger til at 20-åringen har mange nye spennende prosjekter på gang, og at hun ser frem til å ta fatt på dem så snart hun har bygget seg opp og blitt sterkere.

Paris har tidligere vært åpen om at hun har slitt med depresjoner og angst. For to år siden hadde hun æren av å pryde forsiden på det velrenommerte musikkmagasinet Rolling Stone .

I det svært åpenhjertige intervjuet som fulgte, utbroderte hun hvordan hun slet med selvfølelsen i oppveksten , om selvmordsforsøk , seksuelt misbruk da hun var 14 – og om mobbing .

– Det var galskap. Jeg gikk gjennom enormt mye. I tillegg strevde jeg med angst uten å få hjelp. Jeg var fylt av selvhat og tenkte at jeg ikke gjorde noe riktig, og at jeg ikke fortjente å leve, fortalte om selvmordsforsøket da hun var 15 år.

Michael Jackson anstrengte seg til det ytterste for å skjerme sine tre barn da de var små, og han skapte kontrovers da han utstyrte dem med masker. Paris har imidlertid uttrykt stor forståelse for farens beslutning . De siste årene har hun imidlertid kastet seg ut i rampelyset og kan skilte med både lukrative modelloppdrag og skuespillerjobber .

Det er snart ti år siden Michael Jackson døde , bare 50 år gammel.

Husker du ? Fansen i sjokk

Den da ni år gamle Paris rørte hele verden til tårer under minneseremonien .