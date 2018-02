UTEN TITTEL: Prinsesse Mako var innstilt på å miste sine kongelige fordeler for å gifte seg. Foto: Shizuo Kambayashi / TT / NTB scanpix

Ofret prinsessetittelen for kjærligheten – nå er bryllupet utsatt

Publisert: 07.02.18 14:05

RAMPELYS 2018-02-07T13:05:12Z

Fem måneder etter at japanske prinsesse Mako (26) forlovet seg, kommer nyheten om at det likevel ikke blir bryllup.

I hvert fall blir det ingen vielse i år som planlagt . Prinsessen som har skapt bølger i hjemlandet ved å forelske seg i en mann av folket, 26 år gamle Kei Komuro, har fått kalde føtter.

« Vi har kommet frem til at vi har forhastet oss når det gjelder flere ting », heter det i en kunngjøring fra prinsessen via det japanske keiserhusets presseavdeling.

Prinsesse Mako valgte i fjor vår å si fra seg prinsessetittelen til fordel for kjærligheten. Det er nemlig ikke tillatt for kvinnelige medlemmer av keiserfamilien i Japan å gifte seg borgerlig.

Prinsessen skriver i pressemeldingen at hun og Komuro hadde lagt opp til et tidsskjema som er altfor trangt med tanke på alt som skal planlegges før et bryllup, at de har vært «umodne» og nå angrer på at ting har gått fort.

September i fjor : Japans prinsesse forlovet

Det heter videre i kunngjøringen, som er gjengitt av blant andre ABC News , at paret nå «vil tenke mer grundig gjennom hva et bryllup og et ekteskap innebærer».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forholdet er imidlertid ikke over, og forlovelsen gjelder fortsatt. Opprinnelig skulle de to gifte seg i november, men nå tar paret i stedet sikte på å smis i Hymens lenker i 2020.

Det japanske hoffet avkrefter ifølge USA Today spekulasjoner om at økonomiske vanskeligheter rundt familien til den vordende brudgommen er årsak til utsettelsen.

Prinsessen møtte sin utkårede for fem år siden, da de begge var studenter ved det internasjonale kristne universitetet i Tokyo. At bryllupet nå er utsatt i to år, blir kjent kun en måned før paret skulle ha en formell forlovelsesseremoni.

Keiserdømmet hadde søkt om 11 millioner fra nasjonalbudsjettet for å gjennomføre bryllupet.

Kommentar: – Sett keiseren fri!

Mako er den eldste datteren til prins Akishino (52) og prinsesse Kiko (51), og eldste barnebarn til keiser Akhito (84). Keiser Akhito abdiserer i april og overlater tronen til eldstesønnen prins Naruhito (57).

Også prinsesse Makos tante, eneste datteren til Japans keiser , måtte i 2005 vinke farvel til prinsessetittelen dersom hun ville gifte seg med kjæresten.

Kvinnelige medlemmer av keiserfamilien har heller ikke den samme retten til å arve tronen som sine brødre. Loven er foreslått endret av regjeringen.

For mennene i familien er situasjonen annerledes. Både keiser Akihito og hans to sønner har giftet seg utenfor de kongeliges rekker uten å miste sin kongelige status.