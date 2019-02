AU DA: Carina Dahl ante lite om at puppen hennes ville vises på TV da hun «strakk seg» etter å ha våknet på «Farmen kjendis»-gården. Bildet er trykket med tillatelse fra den MGP-aktuelle artisten. Foto: TV 2

Carina Dahl med puppeglipp i «Farmen kjendis»

Den norske artisten ante lite om at det ene brystet hennes skulle blottlegges for hele Norge, men ler av glippen. – Dette er noe vi prøver å unngå, sier TV 2.

Publisert: 28.02.19 18:58







I onsdagens «Farmen kjendis» var det tidligere «Paradise Hotel»-deltager Erik Anders Sæter (21) som ble valgt til førstekjempe av storbonde Tiril Sjåstad Christiansen (23). Men det var flere scener i onsdagens episode som TV-seerne bet seg merke i - blant annet puppen til Carina Dahl (33), som i disse dager også er aktuell med Melodi Grand Prix.

33-åringen, som i disse dager også er aktuell med Melodi Grand Prix, vant sidekonkurransen «Torpet», og kom med det inn på «Farmen kjendis»-gården tidligere denne uka.

Og det er helt i starten av onsdagens episode at puppeglippen skjer. Dahl blir filmet idet hun våkner, for deretter å rette seg opp i senga. Hun har på seg en vid t-skjorte, og det er når hun strekker seg at det ene brystet hennes vises. Alt var over i løpet av en brøkdel av et sekund, og brystet hennes er ikke veldig tydelig om ikke man fryser bildet.

Det var uansett nok til å vise at hun har piercing i brystvorten.

Selv bare smiler hun av puppeglippen.

– Jeg hadde gått rundt uten speil på femte uka, og hadde ikke peiling på at det var mulig at puppen min skulle kunne vises i den scenen. Jeg må jo bare le av det, men synes det er enda mer komisk at folk har lagt merke til det, sier hun til VG.

VANT: Aune Sand trakk seg fra «Torpet»-finalen, og Carina Dahl vant dermed plass på «Farmen kjendis». Foto: Frode Hansen

«Farmen kjendis»-deltageren vil ikke kritisere TV 2 for ikke å ha klippet bort sekvensen.

– «Torpet» og «Farmen kjendis» var hjemmet mitt - livet - i mange uker. Dette var bare en liten glipp, og jeg mener at det ville vært enda mer teit om de hadde sladdet bildet.

– Hva tenker du om at hele Norge nå vet at du har piercing i puppen?

– Ha ha, det er ingen hemmelighet, det. Jeg har faktisk piercing på begge sider, røper hun og ler.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, var ikke klar over puppeglippen da VG ringte. Etter å ha sett klippet, har han følgende kommentar:

– Dette er noe vi prøver å unngå, av hensyn til deltagerne. Men dette har vi rett og slett ikke lagt merke til i klippen, og puppen er bare er synlig hvis man fryser bildet.

Søndag er det klart for den aller siste tvekampen i vårens «Farmen kjendis», før de gjenværende deltagerne tar fatt på den avgjørende finaleuka.