IKKE NATURLIG: Juridisk direktør i NRK, Olav A. Nyhus synes ikke det er unaturlig at det ikke har vært konakt mellom partene allerede nå: - Nå summer vi oss på begge sider, sier han. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Ingen kontakt mellom partene i NRK-konflikten

Publisert: 16.05.18 11:32

NRK-streiken står på stedet hvil.

Det bekrefter juridisk direktør i NRK , Olav A. Nyhus overfor VG.

– Men det er heller ikke naturlig at det er kontakt mellom partene på et så tidlig tidspunkt. Vi satt sammen til klokka 12.00 tirsdag og nå er streiken i ferd med å etablere seg. Nå summer vi oss på begge sider, og vi har et klart ønske om at det blir en dialog etterhvert. Men samtidig er vi beredt til å svare på enhver henvendelse fra NJ og NRJ, sier Olav A. Nyhus.

Det er særlig nyhets- og aktualitet-programmene som er rammet av NRKJ-streiken. Inntil videre må derfor publikum nøye seg med ett minutts nyhetoppdateringer hver time som den delen av ledelsen i nyhetsavdelingene som ikke er organisert i NRKJ, har lov til å utføre.

– Dette er en forpliktelse vi har som er forankret i NRKs vedtekter, sier Nyhus.

Han viser til vedtektenes paragraf 23 hvor det heter: 23 NRK skal ha et særlig beredskaps ansvar. NRK skal legge til rette for at styremaktene kan nå ut til befolkningen med informasjon over kringkastingsnett ved nasjonale kriser og katastrofer.

– Dette er selve forankringen, og vi har i tillegg veldig konkrete beredskapsplaner. Men de er ikke offentlige i det hele tatt. Her handler det om alt fra naturkatastrofer til terroranslag - og det ansvaret vi har i en streikesituasjon er også en del av dette, utdyper Nyhus.

Han understreker samtidig at streikesituasjonen er løftet opp på hovedorganisasjons nivå, altså Spekter og Norsk Journalistlag.

– Det betyr at dersom NRK ønsker kontakt med NRKJ i denne konflikten, må jeg ta kontakt med Spekter og be dem om å gjøre det, sier Nyhus.

