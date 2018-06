VANT TUR: Hilde Østerholt og Arne Åkvik reiser til Tromsø for å kjøle seg ned.

Hilde og Arne vant tur til Nord-Norge: – Rømmer varmen

Publisert: 01.06.18 11:14

RAMPELYS 2018-06-01T09:14:18Z

– Jeg blir så grinete av varmen, så nå skal mannen min få en blid kone et par dager, sier Hilde Østerholt. Hun vant tur til Tromsø av avisen Nordlys, og tar med mannen til kaldere strøk.

Hilde Østerhold er strålende fornøyd med å ha stukket av med seieren da avisen «Nordlys» tilbød å fly opp to svette søringer til kalde Tromsø.

Konkurransen til Tromsø-avisen kom som en respons på VGs «nødhjelp» til solhungrige folk i nord, om å fly ned en heldig vinner med reisefølge til syden-varmen på Østlandet.

– Jeg kreperer av varmen, jeg orker ikke mer, sier Østerholt når VG kontakter henne.

Blir grinete

Hun hadde fire punkter i søknaden sin, det ene var nettopp at hun kreperer av varmen, de andre var at hun blir grinete av varmen, at hun har lyst til å oppleve Tromsø, og at hun vil bearbeide flyskrekken sin.

Med seg til Nord- Norge tar hun ektemannen Arne Åkvik.

– Han hadde bursdag i dag, og det hadde jeg glemt, så det passet jo veldig bra at jeg vant denne turen, forteller Hilde.

Hun hadde ikke fortalt Åkvik at hun hadde sendt inn søknad, hun trodde nemlig aldri hun skulle vinne.

Overraskelse

– Han trodde ikke på meg da jeg fortalte det, men syns det var veldig gøy da han innså at vi faktisk vant reisen.

Hilde sier hun unner mannen å oppleve en blidere versjon av henne noen dager. Varmen gjør henne nemlig veldig grinete.

Nordlys la ut artikkelen der de tilbyr to svette søringer billetter til Nord- Norge som et motsvar til VGs tilbud om å sende to kalde nordlendinger sørover.

Stor interesse

– Vi kan jo ikke la VG komme og hente nordlendingene våres uten at vi henter noen søringer tilbake, sier Stian Saur, vaktsjef i avisen Nordlys, til VG. Han ønsker Hilde og ektemannen velkommen til Tromsø:

– Her skal de få kjørt seg. Det blir mye regn, og under ti grader, så vi kan tilby litt av en kontrast, ler han.

Saur forteller at interessen for konkurransen har vært over all forventning:

– Det kom inn omkring 400 søknader på bare fire timer, og mange hadde veldig gode grunner. Noen var så svette, de orket ikke mer, andre fortalte at klimaanlegget på kontoret hadde sluttet å virke, men til slutt falt vi for paret fra Bærum der hun bare drømte om å oppleve Tromsø og var villig til å trosse flyskrekken for å komme seg nordover.

Han syns det er veldig hyggelig å kunne glede noen i hverdagen:

– Gøy å kunne bringe litt ekstra solskinn, ler Saur, som håper paret blir fornøyd tross regn og kulde.