PROVOSERT: Erland Bakke går hardt ut mot NRK-profil Fredrik Solvang, og mener han forsøker å skape dårlig samvittighet for 17. mai-programlederne.

Provoseres av NRK-Solvangs 17. mai-utspill: Rakker ned på folkekjære profiler

Publisert: 16.05.18 23:14

Motormouth-manager Erland Bakke mener NRK-profil Fredrik Solvang er ute etter å gi Dennis Vareide og Haddy N’jie dårlig samvittighet for å jobbe for NRK under streiken.

– Jeg blir provosert fordi jeg føler at dette er et fåfengt triks fra Fredrik Solvang på å få profiler til å vegre seg for å si ja til NRK -jobber, det mener jeg er helt feil, sier Erland Bakke, som blant annet er manager for Ida Maria, John Arne Riise og Erlend Bratland.

Han har forhandlet med NRK om kontrakter i forbindelse med ulike programmet som «Stjernekamp», Melodi Grand Prix og VG-lista.

Mener Solvang ikke styrker saken

Bakke reagerer sterkt på at Fredrik Solvang, Debatten-programleder, går ut i VG og etterlyser samvittighet fra Dennis Vareide og Haddy N’jie i forbindelse med NRK-streiken. De skal dekke 17. maifeiringen i Oslo for NRK, og er ikke medlemmer i Norsk Journalistlag.

– Her skal de altså fronte en NRK-sending som egentlig skulle vært rammet av streik. Da bør det komme inn et element av samvittighet hos dem som skal gjennomføre sendingen – vil jeg tro, sa Solvang.

Bakke mener imidlertid at hverken Vareide eller N’jie skal ha dårlig samvittighet for å jobbe for NRK under streiken.

– De viser sitt ansvar bevisst. Man skal vise solidaritet og respekt når NRK går i streik, men det betyr selvfølgelig ikke at man skal nekte å ta imot oppdrag og jobb, sier han.

Han mener at Solvang ikke styrker de streikende journalistenes sak ved å uttale seg slik.

– Jeg skjønner selvfølgelig at Solvang og de andre journalistene har lyst på bedre betingelser, jeg forstår at det er konflikt, men man må respektere spillereglene. Jeg tror ikke dette utspillet bedrer evnen til å komme til en rask løsning, sier Bakke.

– Hvis Solvang ikke har bedre ting å gjøre enn å rakke ned på folkekjære profiler og prøve å gi dem dårlig samvittighet ubegrunnet, inviterer jeg ham herved på litt grilling og hvitvin. Så håper jeg han finner hvilepulsen, fortsetter han.

– Ville personlig hatt kvaler

Solvang forteller til VG at han ikke ønsker å svare direkte på om han ønsker å gi Vareide eller N’jie dårlig samvittighet, men sier at han i VG-saken kun appellerer til dem om å tenke seg om, dersom det er slik at de streikende medarbeiderne blir erstattet.

– Dette handler ikke om de to programlederne, det handler nettopp om spilleregler. Hvis det er slik som NJ har opplyst, at medlemmer i de to andre fagforeningene i NRK er beordret på jobb for å utføre oppgaver for NJ-medlemmer i streik, ville jeg personlig hatt kvaler med å delta i en slik produksjon. Men ansvaret ligger på arbeidsgiver, sier han.

Han mener også at dersom Bakkes utspill om at forsøket er «fåfengt», er det heller ingenting å henge seg opp i.

– Jeg synes ikke at Bakke skal legge seg opp i streiketeknikk og -strategi, jeg synes vi kan la NJ og NRK avgjøre hva de eventuelt mener bedrer evnen til å komme til en rask løsning. Jeg vil ikke legge meg opp i det.

Han mener Bakke ikke trenger å bekymre seg over hvilepulsen og legger til avslutningsvis:

– For øvrig tar jeg alltid imot invitasjon på grilling og hvitvin!

NRKs mediedirektør Marius Lillelien sa til VG onsdag at Vareide og N’jie ikke er tilgjengelig for kommentar i saken.