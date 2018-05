1 av 7 NORGE: Alexander Rybak i finalen med låten That's How You Write A Song. Stina Stjernkvist /TT / TT NYHETSBYRÅN

Eurovision Song Contest – finalen: Terningkast låt for låt

Publisert: 12.05.18 21:01 Oppdatert: 12.05.18 22:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-12T19:01:19Z

Det braker løs for fullt i Lisboa når 26 land konkurrerer om å vinne den gjeve tittelen. Her kan du lese VGs dom over hvert bidrag.

Etter to spennende semifinaler står det 26 finalister igjen som skal kjempe om å nå helt til topps i Eurovision Song Contest 2018. Norges egen Alexander Rybak sikret seg finaleplass med bidraget «That’s How You Write a Song».

Rybak lå en periode nest øverst på listen over bookmakernes Eurovision-favoritter , men har lørdag rykket ned til en 10. plass. I finalen får han konkurranse fra både Sverige og Danmark, men det er Kypros sitt bidrag som er storfavoritten . Eleni Foureira stiller med et meget sexy show og låten «Fuego».

Det er også premiere på Eurovision-scenen for seks land, vertslandet Portugal er sikret finaleplass sammen med «de fem store» - Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland.

I salen er det 11.500 elleville publikummere, og i tillegg er det ventet at over 200 millioner mennesker følger musikkonkurransen fra skjermer verden over.

Under kommer VGs anmelder Tor Martin Bøes dom fortløpende, og du kan selv trille terning på hvert enkelt bidrag.

Denne artikkelen handler om Eurovision Song Contest

Alexander Rybak