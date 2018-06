STRÅLENDE: Silje Olsen og Steffen Gover fikk tur til sydenvarme Oslo av VG. Her med barna Liam og Alva. Foto: Hallgeir Vågenes

VG fløy familien fra Tromsø til «Syden»-Oslo: – Her var det varmt!

Publisert: 02.06.18 20:29

Familien Olsen Gover nyter varmen i hovedstaden. Det første de måtte gjøre da de ankom Oslo var å kvitte seg med ullsokkene.

– Vi trengte virkelig et avbrekk fra kulden, forteller Silje Olsen (30).

Småbarnsmoren fra Krokelvdalen utenfor Tromsø ble hoppende glad da nettopp hun og familien vant en helgetur til Oslo av VG.

Svært mange solhungrige nordlendinger har de siste dagene sendt søknader om å få være de heldige utvalgte til å reise til hovedstaden, hvor det er, og er meldt, syden-temperaturer .

For mens sørlendingene har kunnet kaste skjorten, har nordlendingene måttet ty til «sommerlongsen» .

Det var familien på fire som var de heldige utvalgte, og i løpet av få timer var de klare til å fly til Oslo.

Vil på stranden

Det første familien måtte gjøre da de ankom hovedstaden var å kle av seg:

– Vi må venne oss til varmen ja. Det første vi gjorde var å kvitte oss med ullsokker og varme klær, sier Silje.

Helgeplanene er klare. Bading, sightseeing og isspising står øverst på agendaen. Også litt spa på mamma.

– Jeg får vel passe ungene jeg da, sier pappa Steffen Gover (33) med et smil.

Liam (5) vil helst på lekeplassen, mens lillesøster Alva (8 måneder) svetter i barnevognen. Ullsokkene er av, og sommerkjolen på.

Stor temperaturforskjell

Hetebølgen som har truffet Østlandet de siste dagene har skapt syden-stemning i Oslo, og kontrasten er stor til været i Nord- Norge.

– Vi reiste fra ni grader og nordavind, og kom til dette her, så vi må nok akklimatisere oss litt. Det er jo en forskjell på omkring tyve grader, sier Silje.

Hun forteller at hun søkte på turer til Oslo kvelden før hun så saken i VG, men at billettene var veldig dyre så kort tid i forveien.

– Vi skrev til VG at vi trengte et avbrekk fra kulden. Jeg blir helt tømt for energi når det så kaldt. Og når vi ser TV og aviser, der det meldes om hvor varmt det er i her nede, da lurer jeg iblant på hvorfor vi bor i Nord- Norge, røper Silje.