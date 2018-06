ADLES: Fra «King Kenny» til «Sir Kenny»: Kenny Dalglish på en pressekonferanse på Anfield i januar 2011. Foto: NIGEL RODDIS / REUTERS

Liverpool-legenden Kenny Dalglish adlet

Publisert: 09.06.18 01:47

Kenny Dalglish, Emma Thompson, Tom Hardy og Keira Knightley er blant de kjente britene som mottar utmerkelser fra dronning Elizabeth i forbindelse med hennes bursdag mandag.

Det melder flere britiske medier, blant andre BBC . 67-årige Kenny Dalglish vant Europacupen tre ganger med Liverpool og ble senere manager for klubben. Han var også landslagsspiller for Skottland og har spilt 102 kamper for landet.

Nå blir han adlet av dronningen, også for sin innsats med å støtte ofrene etter Hillsborough-ulykken og for sitt veldedighetsarbeid.

– Jeg er ydmyk, men takknemlig. Det vil ikke utgjøre noen forskjell for meg, men jeg må kanskje endre passet mitt, sier han til BBC og referer til at han når får tittelen «Sir» foran navnet.

I Storbritannia er det tradisjon at dronningen hedrer briter som har tjent landet sitt på ulike måter på bursdagen sin 11. juni.

I år får Daglish adeltstittel, i likhet med skuespiller Emma Thompson som blir «Dame».

Ifølge Deadline blir Thompson «Dame commander of the order of the British Empire», mens kollega Tom Hardy fikk hedersprisen CBE (Commander of the Order of the British Empire) og Keira Knightley får en OBE (Officer of the Order of the British Empire). Også flere professorer, journalister og sportshelter vil motta utmerkelser fra dronningen.