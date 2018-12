BRUDD: Forest Whitaker og Keisha Nash var gift i 22 år, men har nå levert inn skilsmissepapirene. Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

Forest Whitaker skilles fra kona etter 22 år

RAMPELYS 2018-12-28T20:06:22Z

Den Oscar-vinnende skuespilleren og kona Keisha Nash går fra hverandre 24 år etter at de møttes for første gang.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 28.12.18 21:06

Den verdenskjente skuespiller Forest Whitaker (57) skiller seg fra kona, skuespilleren Keisha Nash (46), som han har vært gift med i hele 22 år. Det skriver flere amerikanske medier, deriblant TMZ , People og nyhetsbyrået AP.

I skilsmissepapirene har Whitaker angivelig oppgitt «uforenelige forskjeller» som årsak til skilsmissen. I begjæringen skal han også ha forklart at han ikke ønsker å betale ektefellebidrag.

Paret har døtrene Sonnet (22) og True (20). Både Whitaker og Nash har i tillegg hvert sitt barn fra tidligere forhold. De to møtte hverandre under opptakene til filmen «Blown Away» i 1994, og giftet seg to år senere, i 1996.

I et intervju med People har Keisha Nash tidligere fortalt at hun falt pladask for Whitaker da de møtte hverandre for 24 år siden.

Sett denne? Filmwebs intervju med Zendaya og Zac Efron har fått internasjonal oppmerksomhet:

– Han er ærlig, følsom og romantisk. Han feide rett og slett beina vekk under meg. Ikke med materielle ting, men mer for måten han uttrykte sine følelser på, har hun tidligere uttalt til nettstedet.

I 2009 fortalte Witaker, også det til People, at han beundret Keisha Nash i rollen som mamma.

– Barna kommer til for å spørre om de får lov til noe. Jeg er alltid nødt til å ta en pause når de kommer og spør meg «Pappa, er det ok at vi gjør det her»? Så kikker jeg bare på dem og spør om de har snakket med sin mamma om det. De vet at det er jeg som er den myke av oss, sa han den gang.

57-åringen har langt over hundre filmer på CV-en sin, og i 2007 ble han belønnet med Oscar for måten han gjorde rollen som Idi Amin i filmen «The Last King of Scotland». I år har han vært aktuell med superheltfilmen «Black Panther».

Keisha Nash er kjent blant annet for sine roller i «Kassim the Dream», «Proud» og «Intimate Portrait».