PÅ BESØK: Onsdag returnerte reality-stjerna til Det Hvite Hus for å fortsette diskusjonen om fengselsreform. Bildet er tatt under det første møte i mai i år. Foto: Carlos Barria / REUTERS

Kim Kardashian West på besøk i Det Hvite Hus

RAMPELYS 2018-09-06T03:32:14Z

Reality-stjernen Kim Kardashian West besøkte onsdag Det hvite hus for å diskutere fengselsreform for andre gang i år.

Publisert: 06.09.18 05:32 Oppdatert: 06.09.18 05:50

Første gang Kim Kardashian West (37), best kjent fra reality-serien «Keeping up with the Kardashians», besøkte Det Hvite Hus, var det for å be president Donald trump om å benåde den 62 år gamle oldemoren Alice Johnson , som sonet livstid i fengsel etter en narkotikadom og ikke var kvalifisert til prøveløslatelse.

Et par måneder etter møtet kunne en lykkelig Kardashian West tvitre at hun hadde fått gjennomslag for lobbyvirksomheten sin og at Johnson ville bli benådet.

Onsdag var reality-stjernen tilbake for å delta på et møte der flere i administrasjonen til Donald Trump, aktivister og andre som ønsker å reformere og forbedre benådningsprosessen til de som sitter fengslet i USA, var til stede.

– Det begynte med Ms. Alive, men etter å ha hørt historiene til andre menn og kvinner som sitter fengslet, visste jeg at jeg ikke kunne stoppe med å bare ha hjulpet én. Det er tid for en ordentlig systemforandring, skriver Kardashian West på sin Twitter-konto.

Blant dem som deltok på høringen onsdag, var også Trumps datter Ivanka Trump og Trumps seniorrådgiver Jared Kushner.

På Twitter har Kardashian West også delt en artikkel fra Daily Mail , som skriver at hun jobber for å frigi den 30 år gamle langeren Chris Young, som sitter inne på livstid for besittelse av narkotika. Young skal ha sittet inne siden han var 22 år gammel.

Dommeren som dømte Young til livstid, skal senere ha gått av i protest mot det han mente var en påtvungen dom, ettersom Young var tidligere domfelt.

– Hvis det var noe jeg kunne ha gjort for å unngå å gi ham livstid i fengsel, så ville jeg ha gjort det. Det de gjorde, var galt. De fortjente å sone tid i fengsel, men ikke på livstid, sa han til avisen Tennessean i fjor etter at han han sa opp jobben sin.