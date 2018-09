GÅTT BORT: Den folkekjære artisten ble 72 år gammel. Foto: ANETTE KARLSEN/NTB scanpix

Kim Larsen er død

2018-09-30

Den danske sangeren, musikeren og forfatteren er død.

Publisert: 30.09.18 11:31

«På vegne av Larsen-familien vil jeg med stor sorg meddele at Kim Larsen sovnet stille inn i morges, etter lengre tids sykdom», skriver Larsen impressario Jørn Jeppesen på Kim Larsens offisielle Facebook-side .

«Kim Larsen var i sin siste stund omgitt av sin kone Liselotte og sine seks barn Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lu», skriver Jeppesen.

Larsen slo gjennom med gruppen Gasolin’ på begynnelsen av 1970-tallet. Han har senere solgt flere millioner plater som soloartist.

Han ble 72 år gammel.

Norgesvenn

I sommer skulle Larsen spille syv konserter i Norge, men måtte avlyse på grunn av dårlig helse.

28. august spilte han med bandet Kjukken for 7000 jublende publikummere på en utsolgt konsert på Valdemars slot på Fyn. Han spilte også for 10 000 mennesker i Holbæk 25. august. Det var hans siste konsert. Da hadde han allerede bestemt seg for å avlyse konsertene i Norge.

Neste år skulle han feire femtiårsjubileum for dannelsen av sitt første band Gasolin.

– En av de mest sentrale nordiske artistene har gått bort. Han har holdt det gående siden tidlig 70-tallet med Gasolin, og holdt en høy profil helt til det siste. Det er en trist, men ikke uventet beskjed å få. sier Stein Østbø, mangeårig musikkjournalist i VG.

– Han var vel det vi kan kalle en Norgesvenn?

– Definitivt! Han spilte her masse, og jeg har selv diskutert norsk vs dansk akevitt med ham. En ekte levemann, og selve definisjonen av en folkelig artist.

– En dansk bauta

Larsen var også populær i Norge. Hans mest kjente sang er antagelig «Papirsklip» fra 1984. Den var en del av filmmusikken til «Midt om natten». Albumet lå som nummer én på hitlistene i 23 uker. Den rekorden ble ikke slått før i 2010.

«Farvel», skriver radiopersonligheten Finn Bjelke på Twitter.

– En dansk bauta som var folkelig men som samtidig beholdt brodden. Mange av sangene hans klarte å kombinere allsangfaktoren med en menneskelig varme og subtekst. Gasolin’ var også noe så sjeldent som en et godt rockband fra Danmark. Empatien hans nådde over landegrensene og han ble Norgesvenn med positiv valør. Han var danskenes Ole Paus. Han vil bli savnet, skriver Bjelke i en epost til VG.

– En kul fyr

Også forfatter Tom Egeland minnes den danske artisten på Twitter .

– Gasolin’ og senere Kim Larsen & Bellami – og Larsen som soloartist – var ett av min ungdoms mange musikalske lydspor. Låter som «Hvad gjør vi nu, lille du» og «This is my life» var store på 70-tallet. Likevel står nok Larsen såre og rocka versjon av Nordahl Griegs «Til ungdommen» igjen som et høydepunkt, skriver Egeland i en SMS til VG.

Ivar Dyrhaug, mangeårig programleder for musikkprogrammet «Beat for beat» møtte Larsen flere ganger.

– En veldig hyggelig fyr, som var helt nedpå. Første gang jeg traff han var etter at Gasolin' ble oppløst, og han skulle forsøke seg i USA. Det hadde han et svært avslappet forhold til. «What the hell, hvorfor ikke?» sa han. En kul fyr, noe hans engasjement for fristaden Christiania også viste, sier Dyrhaug.

Han trekker også frem Larsens versjon av «Til ungdommen» som en favoritt.

Liberale og radikale

Finn Bjelkes tidligere kollega i «Herreavdelingen» på NRK, journalist og humorist Yan Friis, hadde sans for Gasolin’ som liberale, radikale og på kant med loven, samtidig som de var folkelige og populære.

– Mitt forhold til Kim Larsen er gammelt. Jeg var veldig begeistret for Gasolin'. De hadde stor betydning for danskene, og etterhvert også her i landet. Jeg var så heldig at jeg var i København rundt tiden «Vad gør vi nu» kom ut. Den gikk på repeat i alle de brune pubene. Det var nesten som med Beatles i 1967, sier Friis.