AVLYSTE: Bryllupet ble avlyst i mai, men nå skal paret gifte seg neste måned. Foto: Trond Solberg / VG

Anna Rasmussen gifter seg neste måned

RAMPELYS 2018-09-06T16:36:12Z

Etter å ha avlyst bryllupet i mai, har bloggeren planer om bryllup neste måned.

Publisert: 06.09.18 18:36 Oppdatert: 06.09.18 18:46

I juli skrev VG om Anna Rasmussen (22) som ikke kunne ta seg råd til millionbryllupet.

Bloggeren innrømte i et blogginnlegg at inntektene det siste året fra bloggen ikke var som de en gang var. Det gikk utover det mye omtalte drømmebryllupet til 22-åringen og samboeren Jan Lossius (25), som de avlyste for andre gang i mai.

Nå ser det ut som bryllupsplanene går riktig vei for paret, og paret har planer om å gifte seg i oktober.

« SURPRISE! Jeg vet ikke helt om det var på denne måten jeg hadde tenkt at det skulle komme ut, men jeg er brud neste måned, og skal gifte meg med mannen i mitt liv », skriver Anna Rasmussen på sin blogg .

Rasmussen beklager til leserne for at planleggingen har skjedd i all hemmelighet.

« Å gifte seg er større enn et blogginnlegg, og større enn bare en periode av planleggingen » skriver hun.

Videre skriver Rasmussen at planen var å ikke si noe frem til bryllupet var overstått.

« Men jeg vil virkelig dele dette med dere. Det er en stor prosess i mitt liv, at det føles helt umulig å blogge om noe som helst i denne perioden, som ikke handler om bryllup », skriver hun.

Anna Rasmussen er ordknapp når VG tar kontakt med henne, men skriver i en tekstmelding til VG at hun gleder seg.

– Det er selvfølgelig en stor lettelse å kunne dele det på bloggen. Jeg har veldig mye jeg gleder meg til å vise leserne fremover, skriver hun.

Rasmussen ønsker ikke kommentere til VG hvilke dato de har satt av til bryllupet. På bloggen er hun også ordknapp om stedet bryllupet vil være.

« Jeg håper selve dagen kun skal være vår », forklarer hun.

Videre takker hun sine nærmeste for at ingen har sagt noe om bryllupet.

« Det er imponerende », legger hun til.