BLOGG: Isabel Raad er en av Norges største bloggere. Foto: Nora Angeltveit

Toppblogger Isabel Raad gir ut bok

RAMPELYS 2018-10-04T08:56:49Z

Toppbloggeren føyer seg inn i rekken av influencere som gir ut verk mellom to permer.

Publisert: 04.10.18 10:56

Blogger Anniken Jørgensen ga forrige uke ut boken «Bare en natt til» , Sophie Elise Isachsen kom med sin andre bok «Elsk meg» denne uken, og nå avslører altså tidligere «Paradise Hotel»-deltager og blogger Isabel Raad at også hun skal utlevere seg selv i bokformat.

Det bekrefter Raad til VG og på bloggen sin.

– Boken handler om hvordan Shirog ble til Isabel, og alt som skjedde på veien, forteller Isabel Raad til VG.

Boken har fått navnet «Shirog» og er basert på Raads tidligere fornavn.

Bloggeren har delte følelser over å gi ut bok som 24-åring.

– Det er jo helt utrolig! Men jeg har opplevd mye mer enn de fleste 24-åringer, og det aller meste av dette har jeg aldri fortalt om, så det er nok å ta av selv om jeg fortsatt er ung. Dessverre, kan jeg kanskje si, sier Raad.

Ifølge bloggeren vil boken komme ut i midten av november. I beskrivelsen som er lagt ut på Egmonts side serie.no, står det at Raads fosterhjemstid blir tema.

«Hvis jeg kunne velge, ville jeg blitt plassert i fosterhjem den dagen jeg ble født. Det høres kanskje helt sjukt ut, men oppveksten min unner jeg virkelig ingen. Det var et helvete. Da jeg var 11 år, var begeret så til de grader overfylt at jeg satte meg på trappa utenfor hos barnevernet, for å be om et nytt sted å bo. », skriver Raad på bloggen sin.

Bloggeren skriver at livet fram til 11 år var preget av vold, fattigdom, narkotikasalg, barnevernet, mishandling og voksne som sviktet, blant annet.

Og nettopp utlevering har vært et tema den siste uken.

– Egmont har gjort en utrolig grundig jobb med å hente inn dokumentasjon, godkjenninger og juridisk vurdering. Og jeg har også rett til å fortelle min historie, ikke minst fordi jeg håper den kan vise andre at det finnes håp selv om du går gjennom mye dritt. Og at alle er mer enn det du ser på tv, blogg eller Instagram, forteller Raad.

Raad forteller på bloggen at overskuddet av boken skal doneres til et veldedig formål som jobber med fosterbarn.

- Hva er dine forventninger fremover?

– At boken kan hjelpe, inspirere og bidra til en litt lettere hverdag for de som kjenner seg igjen. Samtidig håper jeg at denne boken gjør at folk forstår meg bedre.

Raad ga en smakebit på boknyheten på Instagram onsdag kveld, hvor hun leste opp avsnitt fra den kommende boken. Da ønsket hun ikke å bekrefte overfor VG at hun skulle gi ut bok.