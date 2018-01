BER OM BISTAND: Popstjernen Rihanna ber Erna Solberg om å gi så det svir til bistandsorganisasjonen Globalt Partnerskap for Utdanning. Her er hun avbildet på sitt forrige norgesbesøk i 2016. Foto: Frode Hansen

Rihanna med bistands-bønn til Erna: – Vil Norge lede an?

Publisert: 17.01.18 20:21

RAMPELYS 2018-01-17T19:21:32Z

Ett år etter at de sist møttes har popstjernen delt bilde av seg selv og Erna Solberg på Twitter, der hun ber statsministeren om norsk hjelp for å sikre barn i u-land utdanning.

Det er gjennom sin posisjon som ambassadør for Globalt Partnerskap for Utdanning (GPE) at Rihanna ber Solberg om å punge ut. GPE arbeider for å gi fattige barn utdanning, spesielt i fattige og konfliktherjede land.

– Tilbakeblikk til ett år siden, da vi snakket om hvor viktig det er å finansiere utdanning. Nå er tiden inne, kommer Norge til å lede an i Senegal 2. februar, med et løfte om 375 millioner dollar til GPE, skriver hun til sine 86 millioner Twitter-følgere.

Forøvrig er det også første gang Rihanna gir lyd fra seg på Twitter på nesten tre uker.

Rihanna-fan

Solberg og Rihanna møttes i New York høsten 2016, samme tid som sistnevnte først ble annonsert som GPE-ambassadør. I et lukket møte skal de to ha tatt opp viktigheten av utdanning, skolegang og viktigheten av å støtte dette formålet.

Statsministeren har aldri lagt skjul på sin begeistring for Rihanna, og dro på konsert under popartistens Norge-besøk i 2013.

Norge tredje størst

Den 2. februar avholdes finansieringskonferansen for Globalt Partnerskap for Utdanning i Senegals hovedstad Dakar. Blant annet vil Frankrikes president Emmanuel Macron og Senegals president Macky Sall gjeste konferansen.

I 2016 var Norge den tredje største økonomiske bidragsyteren til GPE, med en støtte på 480 millioner kroner, ifølge tall fra NORAD. GPEs mål for 2018-konferansen er sammenlagte donasjoner på 3,1 millarder dollar frem mot 2020.