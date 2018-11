FØRST: I august ble Anna Rasmussen den første bloggeren i Norge som ble ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for brudd på markedsføringsloven. Foto: Line Møller / VG

«Mamma til Michelle» tar «bloggbot»-saken videre

Anna Rasmussen ønsker å redusere bloggboten fra Forbrukertilsynet på 100.000 kroner. Nå tar bloggeren saken videre til Markedsrådet.

Publisert: 16.11.18 16:47

Den kjente bloggeren ønsker å klage saken videre til Markedsrådet, som behandler ankesaker fra Forbrukertilsynet . I den anledning har Rasmussen hyret inn toppadvokat Christian Flemmen Johansen.

– Grunnen til at vi har valgt å ta saken videre til Markedsrådet, er fordi vi opplever at størrelsen på gebyret som er ilagt er urimelig og høyt, sier Christian Flemmen Johansen til VG.

Han forteller at saken blir tatt opp 3.desember.

Det var DN som omtalte saken først.

Advokat Flemmen er mest kjent som en av forsvarerne til drapstiltalte Svein Jemtland .

Brudd på markedsføringsloven

I august skrev VG at Anna Rasmussen var den første bloggeren i Norge som ble ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for brudd på markedsføringslovens paragraf om urimelig handelspraksis.

Rasmussen, best kjent under bloggnavnet «MammaTilMichelle», arrangerte ifølge Forbrukertilsynet flere konkurranser på Facebook i vår uten å dele ut premier .

I svarbrevet skrev Rasmussen at hun ønsket å få redusert gebyret til 15.000 kroner , fordi hun mente gebyrets størrelse ikke samsvarte med lovbruddet eller de fordelene selskapet skal ha fått. Forbrukertilsynet avviste Rasmussens ønske om å redusere gebyret.

Advokat Flemmen ønsker ikke å kommentere hvilket beløp Rasmussen ønsker å redusere gebyret til i denne omgang.

Saken tas opp i desember

Forbrukertilsynet bekrefter overfor VG at Rasmussen har valgt å klage inn vedtaket til Markedsrådet, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet forteller at det er tre jurister i Markedsrådet som skriver vedtaket.

– Vi mener at det vedtaket som er fattet er riktig. Her har loven blitt brutt ved å holde Facebook-konkurranser og ikke dele ut premier. Derfor syns vi det er riktig at firmaet Anna Rasmussen AS har fått det overtredelsegebyret. Vi står fast ved det, men så er det Markedsrådet som skal vurdere saken videre, sier Haug til VG.

VG har vært i kontakt med Anna Rasmussen, som ikke ønsker å kommentere saken, men henviser videre til advokat Christian Flemmen.