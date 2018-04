ERKERIVALER: Brandi Glanville (t.v.), her på en konsert i L.A. for et par år siden. Bildet av eksmannen Eddie Cibrian og LeAnn Rimes er fra en motevisning i Miami i 2015. Foto: Getty og AFP

Brandi Glanville med fredserklæring til LeAnn Rimes

Publisert: 16.04.18 15:07 Oppdatert: 16.04.18 15:26

RAMPELYS 2018-04-16T13:07:42Z

Helt siden Brandi Glanville ble forlatt av skuespillerektemannen Eddie Cibrian til fordel for countrysanger LeAnn Rimes, har det vært vekselvis krig og isfront mellom de to.

Ingen som er oppdatert på trekantdramaet hadde trodd det skulle skje, men likevel: Nå har «Real Housewives of Beverly Hills»-kjendis Brandi Glanville (45) postet et bilde som mildt sagt vekker oppsikt.

« Fred i #calabasturd. Henger sammen for Jakes bursdag », skriver Glanville på Instagram under et bilde av seg og erkerivalen LeAnn Rimes (35).

Jake er en av Glanvilles to sønner fra ekteskapet med «CSI»-stjernen Eddie Cibrian (44). Rimes er kvinnen som Glanville tilsynelatende har lagt for hat siden hun stakk av med ektemannen hennes for snart ti år siden.

Glanville har holdt særdeles lite tilbake rundt det bitre bruddet som fulgte etter at Cibrian og Rimes forelsket seg under innspillingen av filmen «Northern Lights» i 2008. Skittentøyvasken har til tider vært i overkant heftig, og Glanville har på Twitter langet ut mot rivalen og eksmannen i alle år etter separasjonen og skilsmissen .

Rimes har heller ikke gått av veien for å servere sleivspark tilbake.

Derfor er bildet av de to kvinnene poserende smilende med hodene tett sammen på Jakes 11-årsdag i Calabasas, et svært uvant syn. Tydeligvis er det Glanville som selv har tatt bildet ( artikkelen fortsetter under posten ):

Under bildet strømmer det på med titusener med klikerklikk og kommentarer fra følgere som er henrykt over at de to kvinnene ser ut til å ha sluttet fred.

«Helvete har fryst til is!», «Godt gjort», «Dette elsker vi », er noen av kommentarene under.

Rimes har også postet bilde for anledningen, men et gammelt bilde av kun seg og bursdagsbarnet:

« Jeg er så velsignet som får være stemoren hans. Skulle ønske han fortsatt var så liten », skriver hun under bildet ( artikkelen fortsetter under ):

Etter at utroskapsskandalen var et faktum fikk særlig Rimes føle presset på kroppen. Sangeren, som selv var gift, ble kalt «forfølger» og «ekteskapsknuser» i sosiale medier, og magasinet Shape gikk ut og beklaget at de hadde brukt Rimes på forsiden . Selv sto Rimes støtt i stormen:

– Dette er noe som skjer hver dag, med så mange mennesker. (...) Det var to ektepar der ekteskapet ikke fungerte, og to personer som møttes og ble forelsket. Jeg kan ikke endre kritikernes mening. Ingenting av det jeg sier kommer til å endre det de mener om meg. Det vet jeg og det har jeg akseptert, uttalte hun den gangen .

Bakgrunn : LeAnn Rimes ble skilt – det gjorde også Eddie Cibrian

Forsmådde Glanville, som frem til da hadde vært relativt ukjent, fikk sympati og kort etter tilbud om å være med «Real Housewives of Beverly Hills».

Rimes og Cibrian giftet seg i 2011. De har ingen barn sammen. 1. april postet han dette familiebildet på Instagram: