SEERTALLENE FALLER: Femte episode som ble vist søndag for en uke siden, hadde 175.000 færre seere på vanlig TV enn premiereepisoden av sesong to, som det var knyttet store forventninger til. Foto: NRK

«Heimebane» mister seere og får kritikk

Seertallene faller og episoder blir kritisert. Men anmelderne heier fortsatt på «Heimebane».

Forrige søndag var det bare 346.000 som så «Heimebane» på NRK1. Det er de laveste lineære seertallene så langt denne vinteren for den kritikerroste norske dramaserien. 175.000 færre så den 5. episoden enn dem som så premiereepisoden – på vanlig TV.

– Vi ser at drama flytter seg mer og mer over til strømmetjenesten. Det gjelder også «Heimebane». Vi får gode seertall, men det tar lengre tid, sier dramasjef Ivar Køhn i NRK til VG.

Han ønsker ikke å kommentere de lineære seertallene ytterligere.

Men heller ikke strømmetallene har noen positiv tendens for «Heimebane», selv om de totale seertallene er høye.

Den første episoden av sesong to av «Heimebane» er den som har hatt flest seere, både lineært og på NRKs strømmetjeneste med henholdsvis 521.000 – og 370.000. Det betyr totalt 891.000 seere for denne ene episoden.

De tidligere episodene har selvsagt ligget ute lenger enn de nyeste, men ser man på strømmetall isolert har alle de fire første episodene falt omtrent 20.000 i seertall i forhold til uken før.

Episode fem har i skrivende stund ligget så kort ute at det er urimelig å sammenligne strømmetallene, men episode fire har foreløpig nesten 200.000 færre seere enn første episode – totalt 699.000.

Seertall «Heimebane»

1. episode: 521.000 (all vanlig TV) – 370.000 (web) – Totalt: 891.000 2. episode: 427.000 (all vanlig TV) – 351.000 (web) – Totalt: 777.000 3. episode: 432.000 (all vanlig TV) – 323.000 (web) – Totalt: 756.000 4. episode: 400.000 (all vanlig TV) – 299.000 (web) – Totalt: 699.000 5. episode: 346.000 (all vanlig TV) – 170.000 (web) – totalt: 515.000 Snitt 1–5: 425.000 (all vanlig TV) – 303.000 (web) – totalt: 728.000 Fotonote: Strømmetallene (web) vil kunne øke så lenge episodene er tilgjengelige på NRK TV Vis mer vg-expand-down

Kanskje er det de mest ihuga fotballfansen som faller fra. En del har tatt til sosiale medier som Twitter for å uttrykke sin misnøye.

Men det er langt fra alle som er negative. Mange hyller serien, og noen koser seg tross enkelte innvendinger:

– Jeg ser at noen mener at serien ikke er realistisk. Vårt mål er å lage en serie som engasjerer, fenger og er relevant. Det mener jeg vi gjør, sier dramasjef Køhn.

Den tredje episoden i den andre sesongen, hvor Varg spiller cupkamp mot Nærelven, har fått krass kritikk. Også på sosiale medier, blant annet gjengitt av Dagbladet.

Fotballekspert Lars Tjernås sier han liker historien, karakterene og dramaturgien. Det gjelder også sesong to.

– Minus episoden der de ble overfalt og måtte flykte etter cupkampen, og Austnes ble straffet av lynsjemobb. Da forlot den for meg det jeg liker aller best – at fiksjon er såpass nær virkelighet at det blir gjenkjennelig, sier Tjernås til VG.

Men for han er det en parentes – og nå er historien tilbake på det rette sporet.

– Selv om jeg som fotballmenneske liker scenene fra garderoben, klubbhuset, tribunen og banen bedre enn noen av scenene utenfor. Men stor honnør for at den setter dagsorden på en del ting som fotball ikke har vondt av – tvert imot, sier Tjernås.

Fotballkommentator Kenneth Fredheim i Discovery var svært kritisk til «Heimebane» etter den tredje episoden.

Til VG sier han nå:

– Jeg har ennå ikke sett de to siste episodene. Men jeg synes episode tre var kjempeteit – og vurderte om jeg orket å se flere episoder. Men nå har jeg bestemt meg for å gi «Heimebane» en sjansen til. Jeg har kjempesans for tematikken. Det er viktig og interessant.

Film- og TV-kritiker Asbjørn Slettemark påpeker at det er ikke lett å lage drama av fotball fra fotballbanen.

– Det tror jeg ikke det er noen som har fått til. Det har også skaperne av «Heimebane» skjønte tidlig. De har derfor heller ikke gjort noe forsøk på å lage et realistisk drama av fotballen i seg selv. De menneskelige konfliktene vil alltid trumfe den tekniske realismen. Sånn sett kan jeg skjønne at det for noen vil bli litt stang ut, sier Slettemark til VG.

Han forteller at han ser på «Heimebane» som en serie som behandler fotballen som gamle tegneserieblader som «Boing» gjorde.

– Overtydelig, voldsomt dramatisk og med nærbildene man ikke opplever når man er på fotballkamp eller ser på TV, mener Asbjørn Slettemark.

VGs anmelder Morten Ståle Nilsen ga sesong to av «Heimebane» terningkast fem og han kan til en viss grad forstå de negative reaksjonene som nå er kommet mot serien.

– Også ut ifra det at et «backlash» mot serien var å forvente i andre omgang. Slik er nå en gang dynamikken i 2019, ikke minst sosiale medier. Personlig vil jeg gjerne forsvare TV-dramaet «Heimebane»s rett til å være et TV-drama, med lov til å handle om mer enn én ting. For meg ville det vært en svakhet om den andre sesongen handlet om eksakt det samme som den første.

Nilsen står fortsatt ved sitt terningkast.

– På alle måter. Jeg hadde privilegiet å se hele serien før jeg uttalte meg. De tre siste episodene var utslagsgivende i så måte. Spesielt de to siste er noe av det fineste jeg har sett av norsk TV-drama, sier Morten Ståle Nilsen, som har en klar oppfordring til alle som er kritiske til «Heimebane»:

– Se serien ferdig. Og slapp av.

Dramasjef Ivar Køhn forteller til VG at det er ikke tatt noen beslutning om hvorvidt det blir en sesong tre av «Heimebane» eller ikke.

– Vi ser litt på sesong to, hvordan det går og diskuterer med skaperne av serien hvilke historier de har som kan brukes i en eventuell sesong tre. Men ett er helt sikkert: Det blir ingen ny sesong av «Heimebane» neste år, sier Ivar Køhn.

