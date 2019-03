ER IKKE I OPPFØLGEREN: Will Smith kommer ikke til å innta rollen som Deadshot i oppfølgeren til superheltfilmen. Foto: Clay Enos/SF Norge

Idris Elba aktuell som Will Smith-erstatter i «Suicide Sqaud»

Forrige uke ble det klart at Will Smith ikke er på laget når «Suicide Squad» returnerer til filmlerretet i 2021. Nå er det snakk om at Idris Elba inntar rollen som snikmorderen som ikke bommer når han skyter.

Publisert: 10.03.19 10:40







I 2016 kom superhelt/skurk-filmen «Suicide Squad» fra DC Comics som ble den store inspirasjonen for det årets Halloween-kostymer. Filmen har totalt dratt inn 325 millioner dollar, og gikk rett til topps på listene da den ble lansert. Lunkne anmeldelser til tross (blant annet en treer i VG), i 2021 er oppfølgeren ventet.

Will Smith hadde rollen som Deadshot, den effektive snikskytteren som ikke bommer på et eneste skudd. Det ble forrige uke klart at han ikke blir å se i oppfølgeren, og årsaken skal være at han ikke har plass i kalenderen.

Ifølge Variety skal innspillingen starte i september i år.

Nå hevder flere underholdningsmedier, blant annet Hollywood Reporter, at Idris Elba er aktuell som erstatter. Ikke navngitte kilder hevder til nyhetssiden at den britiske skuespilleren møtte filmskaper James Gunn i slutten av forrige uke, og at han skal være Gunns førstevalg til rollen.

MULIG ERSTATTER: Idris Elba skal være i samtaler om rollen som Deadshot i «Suicide Squad»-oppfølgeren. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Det er usikkert hvilke kjente karakterer som dukker opp igjen i oppfølgeren, men Margot Robbie er ventet tilbake i rollen som Harley Quinn. Den australske skuespillerinnen dukker opp som antihelten allerede februar neste år, i filmen «Birds of Prey».

Om «30 Seconds To Mars»-vokalist Jared Leto returnerer som The Joker er imidlertid svært usikkert ifølge flere medier. Skuespilleren er på en annen side hovedrolleinnehaver i Marvel-filmen «Morbius» som kommer på lerretet neste sommer.