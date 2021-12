VIL HJELPE: Kulturminister Anette Trettebergstuen kaster inn en ekstra milliard for å avhjelpe kulturfeltet.

1,1 milliard ekstra til kulturfeltet

Regjeringen styrker støtteordningene for kulturfeltet med 1,1 milliard kroner etter de nye, strenge restriksjonene som blir innført fra i dag.

Av Stein Østbø

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Under Regjeringens pressekonferanse vektla hun at de som nå rammes, er de som allerede er hardest rammet. Samtidig ga hun et stikk til den forrige regjeringen da hun sa at støtteordningene for kulturlivet ble rullet ut for sent.

– Vi skal være forutsigbare, sa Trettebergstuen, som tidligere denne uken gjenopplivet stimuleringsordningen og nå altså styrker kompensasjonsordningen med 1, 1 milliard kroner.

Dette er tiltakene:

400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022

300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022

300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde

100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.

De nye tiltakene som er lagt frem fra Regjeringens side, er disse:

Offentlige arrangement innendørs : Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltagere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.

Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.

Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.

