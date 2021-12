Telenor og TV 2 har ikke klart å bli enige.

Brudd i forhandlinger mellom TV 2 og Telenor

Uenigheten fører til at 550.000 kunder nå har mistet TV 2s kanaler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Telenor T-We, noe som fører til at Telenor nå ikke har lov til å sende TV 2s kanaler.

Det opplyser Telenor i en pressemelding.

Dermed mister alle de 550.000 kundene av Telenors TV-tjeneste, T-We, tilgangen til samtlige TV 2-kanaler, ifølge selskapet.

– Vi er svært lei oss for at dette går ut over kundene våre, og kan forsikre at vi gjør alt vi kan for å få på plass en ny avtale med TV 2, sier Camilla Amundsen i Telenor.

Ifølge Telenor er det disse kanalen som nå ryker for kundene:

Faste kanaler: TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sport 2

Valgfritt innhold: TV 2 Sport 1, Nordisk Film og SF kanalen

Abonnementskanaler: TV 2 Sport Premium og C More Film & Serier

Telenor har altså ikke lenger rettigheter til å sende innhold fra disse kanalene før en ny avtale med TV 2 er på plass.

– Begge parter ønsker å bli enige om en ny avtale som inkluderer alt av TV 2s innhold, men vi har til nå ikke klart å finne løsning som er riktig for både Telenor og TV 2, opplyser TV 2.

Kanalen skriver videre:

– Om, og eventuelt når, vi blir enige om en ny avtale og kanalene kommer tilbake, vet vi ikke.

Beklager

Organisasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand ønsker å beklage overfor kundene som rammes.

– Den nåværende avtalen utløp 30. november, og vi har forhandlet på overtid siden det. Dessverre har vi ikke lykkes, noe som gjør at 550.000 telenorkunder mister tilgang på TV 2s kanaler fra i dag, sier hun til VG.

– Hvorfor har det ikke blitt enighet?

– Dette er kompleks forhandlinger. Avtalen må være riktig for begge parter. På noen områder er det litt ulike interesse for oss som lager innholdet og de som distribuerer. da kan det være vanskelig å finne felles enighet.

– Hva skjer videre nå?

– På kort sikt så vil seere hos Telenor miste tilgang, og vi må bare beklage at dette rammer uskyldige tredjeparter. Så ønsker vi å finne en løsning, men det er vanskelig å si noe om tidsperspektiv.