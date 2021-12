Jimmy Donaldson har i det siste arrangert flere konkurranser der vinneren stikker av med mye cash.

– MrBeast er helt ekstrem

Han droppet studiene og satset alt på YouTube. Nå er han blant de best betalte på plattformen.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Jimmy «MrBeast» Donaldson (23) fra Kansas i USA har vært mye omtalt den siste tiden.

Mye av grunnen er den nylig publiserte Squid Game-videoen, som 23-åringen selv hevder han brukte 35 millioner kroner på å lage.

For kun tre år siden satt han hjemme på rommet sitt og telte til 100.000. Det ble til hans første skikkelig viralvideo.

I årene mellom de to videoene har han bygget seg opp til å bli en av de aller største stjernene på YouTube.

Randulle har fulgt MrBeast i flere år.

– Han er helt ekstrem, sier Sander «Randulle» Austad Dale (23) om kollegaen. I korte trekk forklarer han Donaldsons suksess på følgende måte:

– Han har vært ekstremt opptatt av å først ha en tittel, og så et konsept som genererer mest mulig oppmerksomhet.

Droppet studier

Amerikaneren la ut sin første video på YouTube som 13-åring.

– Jeg var fornøyd med ti visninger, skrev han nylig på Twitter om den tiden.

I starten gikk det i gaming og forsøk på forskjellige stunts. Etter å ha gjort ferdig college, fant han fort ut at videre studier ikke var noe for han, og sluttet på universitetet etter bare noen uker. Da moren fant ut dette, måtte han flytte hjemmefra, skriver Bloomberg.

Telte til 100.000

Donaldson brukte all sin tid på YouTube og sjokkerende påfunn. Det tok virkelig av da han kom opp med følgende idé i 2017: Å telle til 100.000. Stuntet tok 40 timer.

Da han året etter donerte 10.000 kroner til en hjemløs mann, alt selvsagt dokumentert på YouTube, fikk han det som regnes som gjennombruddet.

Stuntet førte med seg både hyllest og kritikk. Donasjonsvideoene har nå blitt amerikanerens varemerke.

Med pengehjelp fra sponsorer, startet han å gi store beløp til trengende personer, men også tilfeldige gamere han tok kontakt med.

Etter kritikken som fulgte i starten, valgte han heller å gi mat og klær til hjemløse, enn kontanter.

– I starten puttet han alt av inntekter inn i sin neste video, så om man går tilbake hadde han videoer med budsjett på 1000 dollar. Det har jo tatt seg opp enormt om man nå ser på Squid Game-videoen, sier Randulle til VG.

Denne videoen, som ifølge Donaldson selv kostet over 35 millioner kroner å lage, har over 150 millioner visninger på to uker.

Hvordan fikk han råd til det?

Svaret er i hovedsak hans mange følgere. Han har over 83 millioner abonnenter, som gjør at nivået på YouTubes «betaling per 1000 visninger»-system er høyt, skriver screenrant.

Styrtrik

Jimmy Donaldson la ut dette bildet av seg selv sammen med masse kontanter i forbindelse med et konkurranse han arrangerte.

Det anslås at Donaldson i snitt tjener over 360.000 kroner hver dag kun på utbetalinger fra YouTube. I tillegg kommer inntekter fra sponsorer og merch. På ett år tjente han over 204 millioner kroner på kanalen, ifølge Forbes.

Donaldson har tidligere sagt på sin egen kanal at donasjonsvideoene hans blir sponset, og at det er i hovedsak disse pengene han gir til enkeltpersoner eller veldedighet.

Hyller MrBeast

Randulle har veldig sansen for sin YouTube-kollega.

– Han virker som en tvers gjennom fin fyr som har donert masse til veldedige organisasjoner samtidig som han lager underholdning av det. Et forbilde for alle som driver med underholdning, ikke bare youtubere.

Kritikk

Å bli en bedriftsleder har også bydd på utfordringer for 23-årige Donaldson. Tidligere i år meldte New York Times at flere tidligere ansatte beskrev et «giftig arbeidsmiljø». YouTube-stjernen ville ikke gi noen kommentar.

Randulle har også fått med seg kritikken.

– Jeg har hørt litt om det, men sitter igjen med et inntrykk av at han rett og slett vil veldig mye.

På generelt grunnlag sier han:

– Det er mye jobb for alle involverte, det er det ikke tvil om. For eksempel ble hele settet rundt Squid Game-videoen rigget på under to måneder.

Skrev «fag»

Donaldson har også måtte svare for nedsettende ordbruk om homofile.

– Det mange ikke finner like jovialt med MrBeast, er de homofobiske spøkene på YouTube, eller hans vane å kalle folk «fags», skrev The Atlantic i 2018.

– Jeg er ikke støtende mot noen, svarte han da han ble konfrontert.

– Jeg er bare en dum gutt som lager YouTube-videoer og jeg liker ikke å gjøre intervjuer, sa han videre, og lurte på om de heller ville lage en positiv sak.

Minutter etter samtalen var over, var Twitter-meldingene som inneholdt ordet «fag» slettet.