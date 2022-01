SISTE SESONG: Thomas Giertsen røper at den 12. sesongen av «Helt perfekt», blir den siste. Søndag har den premiere på Discovery+.

Slutt for «Helt perfekt»: Dette skal Giertsen gjøre nå

Etter 12 år med TV-suksessen «Helt perfekt», er det slutt. Men Thomas Giertsen har planene klare for fremtiden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Komiker og TV-profil Thomas Giertsen synes det var deilig å fylle 50 år, men det store bursdagsselskapet var han glad for å slippe.

– Det var ganske befriende å bruke en annen side av meg selv. Det er som å få lov til å slippe opp beltet to hakk, sier Thomas Giertsen (50) om rollen i situasjonskomedien.

Han ler litt når han får spørsmål om folk kanskje trodde han var mer seriøst og streit tidligere.

– Det vet jeg ikke. Men med de sidene av meg selv som utgangspunkt, så er det lettere å overraske positivt.

Utgangspunktet for serien var en personlighetstest komikeren tok hos en psykolog, og inspirasjonen til de komiske hendelsene er hentet fra hans eget liv. I morgen, søndag 9. januar er det premiere på 12. sesong på Discovery+. Serien kommer på TVNorge senere i vinter.

– Jeg synes fortsatt at det er veldig morsomt å jobbe med, særlig manusprosessen, sier Thomas og smiler.

Han innrømmer at det derimot kan være i overkant utfordrende å være den som skal spille inn de flaueste scenene.

– Det er den litt tyngre delen av jobben.

GIR SEG: «Helt perfekt» har vært en stor suksess, med Thomas Giertsen og Ine Jansen i hovedrollene. Nå er siste seong spilt inn.

– Og hva er kleinest?

– Det er når vi spiller inn ting og jeg kjenner meg igjen. At det tangerer veldig mellom «ham i serien» og meg. Det trenger ikke nødvendigvis å være at jeg skal være fysisk naken, men at jeg kjenner i magen at «dette er flaut. Sånn er jeg jo av og til selv også». Da kan jeg kjenne på skamfølelse.

– Har du eksempler?

– Kanskje når det innebærer intimitet med andre mennesker? Folk jeg ikke har spilt så mye med eller kjenner. Det er ekstra ubehagelig.

– Vil ha kontroll

I serien bruker Thomas sitt eget fornavn og etternavn. Nylig var han i skibakken, og noen unger kom bort for å spørre om det var han som spilte han derre Thomas Giertsen.

– Jeg svarte at: «Ja, jeg gjør jo det». I starten av serien ville jeg ikke bruke mitt navn, jeg fryktet at det ble for selvopptatt, men andre mente motsatt. Nå tror folk at jeg har veldig mye selvironi, men det har jeg ikke. Det kan være en belastning når jeg møter nye folk, sier han og humrer.

– Så hva gjør deg pinlig berørt privat?

– Jeg vil ha kontroll på meg og mitt, så jeg blir flau hvis vi er ute med familien og det blir krangling. Folk liker å se på at du ikke har kontroll på ditt «utvidede jeg», sånn som hvis familien krangler, du ikke klarer å legge til båten din eller at du ikke har kontroll på bikkja di.

Han ser bort på hunden Cosmo (2,5).

– Før du får deg hund, er det en forhandling der barna vil ha. Alle de løftene som barna kommer med da, er like lite verdt som lovnader du får når du forhandler med danske forretningsfolk eller Senterpartiets valgløfter. Det ender opp med at du må gjøre det selv.

GODE KOMPISER: Thomas og hunden Cosmo trives godt i hverandres selskap. Her er de like utenfor Feelgood Scene Film & TV der Giertsen jobber.

Hunden kom i hus, men navnet måtte matfar få lov til å bestemme.

– Jeg sa: «Hvis vi skal ha hund, får dere ikke lov til å velge navnet. Det er jeg som skal gå rundt og rope det navnet på gaten. Da er det flaut hvis det navnet er for fjollete».

Nyter lange turer

Selv om Giertsen var skeptisk til å innlemme et firbeint medlem i familien, ble det en suksess.

– Å ha hund gir muligheter. Det er begrenset hvor lenge du kan sitte på do på en dag, men noen må jo ut med den hunden. Å få det lille friminuttet til å rense hodet og ta en telefon, det er fint, sier han og latteren er tilbake.

– Men diskusjonen i husholdningen blir om det teller som et bidrag til husholdningen når jeg har så stor glede av det? Å gå 1,5 time med hunden hver dag, påvirker jo livet mitt i stort monn. Jeg har for eksempel begynt å kjøpe stygge sko og allværsjakker for å tåle slaps.

Under fotograferingen spøker Thomas om at han hadde tenkt å la hunden bli litt eldre før den skulle ta stilling til om den ville figurere i mediene sammen med ham.

De leker i snøen og gleden er til å ta og føle på, men hvordan er egentlig Giertsen som hundeeier?

– Jeg skulle gjerne hatt bedre styr på ham. Jeg får ham ikke til å slutte å hoppe opp. Hver gang jeg hilser på folk når han er der, så er det første jeg må rope ut «Cosmo, gå ned», med brysk stemme.

Forfengelig

Når vi først er inne på pinlige eksempler, kommer han også med enda et hverdagsglimt.

50 ÅR: TV-profilen mener at livet er bedre som 50-åring enn som 30-åring.

– Når jeg løper ved siden av datteren min på ridetrening for å leie hesten ... Jeg er ikke flink, jeg er ukoordinert og klønete der jeg løper med boblejakke og gummistøvler i en blanding av bæsj og jord – altfor varm. For så å bli kjeftet på av datteren min fordi hun har lyst til å stoppe travet. Det er ikke et høydepunkt i uken. Da føler jeg at jeg strekker meg litt, men jeg tror ikke jeg får noe igjen for det. Det blir nok bare et minne om en udugelig hjelper.

Han beskriver hendelsene som eksponeringsbehandling for det forfengelige.

– Så Thomas Giertsen er forfengelig?

– Ja, ja. Jeg vil at folk skal like meg og at jeg skal fremstå bedre enn jeg er. Herregud, det har jeg holdt på mye med i livet.

Nylig fikk han refs for hundeoppdragelsen i skisporet av en eldre dame.

– Da fikk jeg kjeft av en dame på en måte som jeg tenkte at dette har jeg ikke opplevd siden før moren min døde for seks år siden. Så på ett vis var det litt hyggelig også, for da tenkte jeg på moren min resten av dagen, sier han og smiler.

Fylte 50

4. juli i fjor fylte Thomas 50 år, en milepæl han trives godt med.

– Det var deilig å fylle 50. For meg er livet mye bedre og mer behagelig nå enn da jeg fylte 30 år. Men samtidig ... Når du mister en forelder og du selv blir eldre, får det deg til å tenke på at det er tilmålt med tid for deg også. Jeg har jo visst det hele livet, men man får vel en stadig dypere erkjennelse av det. Jeg har ikke forsonet meg med det ennå, men det haster forhåpentligvis ikke.

Pandemien gjorde det umulig å ha noen stor bursdagsfeiring, men skal vi tro jubilanten, passet det ham midt i blinken.

– Her er folk veldig forskjellige, men jeg synes det har vært fint å slippe store sosiale tilstelninger og fest. Jeg er ikke noe glad i det, og jeg har tidligere sett på det som et nødvendig onde.

Han markerte dagen med flere små middagsselskaper.

– Jeg liker å snakke med mennesker, men da samtaler i mindre grupper, medgir han.

Giertsen elsker å stå på kjøkkenet, men det passer ikke alltid å være både vert og kokk.

– Jeg er veldig glad i å lage mat, men jeg tenker for mye på det som skjer ute på kjøkkenet når jeg sitter ved bordet. «Er det noe som går galt der inne nå?» eller «Liker de det de spiser nå?».

– Hva betyr mat og drikke for deg?

– Det betyr veldig mye. Matlaging gir meg en følelse av å være fri fra alt annet rundt meg. Det er nesten meditativt. Det står noe på spill og det krever noe av meg. Jeg synes det er helt fantastisk.

Hjemme på St. Hanshaugen i Oslo står det gjerne europeisk mat på menyen, og kjøtt kan også sløyfes.

– Jeg spiser overraskende mye mer grønnsaker og mindre kjøtt. Før trodde jeg ikke at det var mulig.

Bekymret far

Han rufser seg litt i håret og evaluerer tematikken rundt bordet.

– I går snakket jeg med kjæresten min om hvor deilig det er å rydde. Det høres ut som jeg har verdens kjedeligste liv, men jeg elsker det, sier han og fortsetter:

– Jeg hørte på P3 i dag, og da snakket de om den kjipeste julegaven de hadde fått. En av dem svarte kaffe. Jeg tenkte at det var en fantastisk gave. Jeg elsker å få noe jeg har bruk for, og et produkt der du kan skille mellom god og dårlig kvalitet. Jeg tør ikke tenke på hva de ville sagt om de visste at jeg ga en hjemmelagd leverpostei til noen venner.

Programlederen og skuespilleren er samboer med Erle Kyllingmark, og sammen har de barna Ida (8) og Felix (12). Thomas synes det er gøy å følge ungenes utvikling.

– Det er mye morsommere nå når vi kan snakke og diskutere ting enn å ligge på gulvet og leke med klosser, men samtidig er jeg bekymret for dem hele tiden nå, forteller tobarnsfaren.

Nevrosene har blitt noe barna kjenner til.

– De merker det, og noen ganger sier de det til meg på en måte at jeg må ta det innover meg. Det er jo en pisk jeg har hatt over meg selv også, men problemet er at jeg aldri slutter å få bevis på at det går galt innimellom. Ekstra frustrerende er det når jeg tenker jeg skal være grei og ikke si noe, så går det galt likevel. Den balansen i livet er jeg ikke god på.

– Barna er ikke grunnleggende uansvarlige, så de har egentlig ikke noe særlig behov for å trene opp bekymringsmuskelen, den jeg har for mye av, forteller Thomas og ser ut det store kontorvinduet.

Han tror det er viktig å skille mellom egne følelser og nevroser knyttet til ting, kontra det å dele erfaringer ungene kan dra nytte av.

– Det er forskjell på hvordan du kommuniserer det – som en følelse du selv har, eller som en rasjonell formidling av noe som de selv kan ta stilling til og ha nytte av. Jeg får vondt i meg når jeg ser at jeg driver for mye med det første. Jeg gjør kanskje bare skade.

Han tror også at han har for lav toleranse når det kommer til «fysisk hopping og spretting».

– Jeg er sånn: «Det går ofte galt, så må vi holde på med det, da? Kan vi ikke heller sitte ned og prate». Samtidig vet jeg at jeg er en person som er for lite i kroppen – ikke kan synge eller danse. Det gjør livet mitt mindre rikt, men jeg har for mye skamfølelse og bekymring til å gjøre det. Jeg skulle gjerne ha kunnet begge deler, men jeg er for forstokket.

– Du er en bekymret person?

– Jeg har et «bekymringsspor». Helt fra jeg var liten, har jeg vært veldig redd for å brekke noe eller slå meg. Redd for å bli syk og dø. Jeg er jo glad i livet, da. Det har begrenset verdifulle ting i livet.

Fikk corona

Like før jul var sønnen i huset corona-smittet. Han var isolert i en egen del av hjemmet, og de andre testet seg jevnlig og fikk negativt resultat. Denne dagen hadde Thomas også registrert kun én strek på testen.

– Selv om jeg vet at du skal vente i 15 minutter før du får svaret, så jeg bare kjapt på den. Den ble bare liggende, men så kom Ida bort med den og sa: «Pappa er denne din?» Det var en liten strek der, men jeg sa til meg selv at det sikkert var fordi den hadde ligget lenge. Så tok jeg en test til, og da var streken litt tydeligere. Da var det bare å dra for å ta PCR-test.

Thomas ble oppringt dagen etter av smittevernteamet.

– Han sa: «Du skjønner kanskje hvorfor jeg ringer?» Jeg fikk forbausende lite symptomer. Hadde det vært noen år tidligere, ville jeg vært på jobb.

Til tross for at mer tid hjemme ikke har vært utfordrende for Thomas, håper han inderlig at verden snart skal normaliseres.

– Jeg ser at det plager andre og at det har samfunnskonsekvenser som berører oss alle. Jeg føler også på en stemning som jeg ikke liker. Det har blitt litt hatsk og kranglete rundt vaksinering og tiltak. Det er et tegn på at mange er slitne og har mange følelser rundt det. Jeg er riktignok optimist og tror dette vil løse seg, men hva er det verdt?

Siste sesong

Thomas stryker Cosmo over ryggen. Han tenker seg litt om, før han kommer med en overraskende nyhet rundt den TV-aktuelle humorserien.

– Dette er den siste sesongen av «Helt perfekt».

Serien har gått på skjermen siden 2011, og er nå Norges lengstlevende sitcom.

Målt i antall episoder, er det imidlertid Tore Ryen med «Mot i Brøstet» som har laget flest.

– Da vi startet dette prosjektet var målet å lage noe på norsk som kunne gå lenge. Jeg ville bli den nye Tore Ryen, og det klarte jeg – nesten.

I løpet av årene har det vært 350 skuespillere innom, samt opp mot 1500 statister. Over 20 forskjellige manusforfattere og regissører har også vært involvert, fordelt 50/50 mellom kvinner og menn.

– Det at vi har hatt så mange bidragsytere, av begge kjønn, mener jeg har vært avgjørende for kvaliteten og for at vi har kunnet holde på så lenge. Dette er lagsport, sier Giertsen.

For TVNorge ble serien et startskudd for deres humorsatsing.

– «Helt perfekt» har vært en veldig viktig del av vår suksess. Thomas Giertsen har levert humor av ypperste klasse når vi i over ti år har fått følge det fiktive ekteskapet mellom ham og Ine Jansen, og jakten på det perfekte liv blant veskehunder og fine naboer på Frogner. Det er ikke mange norske humorserier som har holdt koken så lenge. Nå ser vi fremover og jobber med å utvikle nye prosjekter sammen med Thomas, sier Rasmus Øyen, dramasjef i Discovery Networks og executive produsent for serien.

Bak kameraet

Giertsen er ikke i tvil om at produksjonen har vært med på å forme livet hans.

– Den har vært en del av livet mitt i 12 år. Jeg begynte å jobbe med denne serien før jeg fikk barn, sier Thomas.

Hans komikergjennombrudd kom allerede i 1994 med en standupforestilling.

– Det tok av, noe som var ganske uforutsett. Jeg skulle være manusforfatter, regissør og produsent, men det ene tok det andre.

Opprinnelig var det Bjarte Hjelmeland som skulle stå på scenen, men slik ble det ikke.

– Da var tanken at hvis vi klarte å få 5000 mennesker til å se forestillingen, skulle vi være veldig fornøyde. Så ble det mye større enn det, forteller Thomas.

Så fulgte suksessprogrammene «Mandagsklubben» og «Torsdagsklubben». I et mellomstadium var han produsent så å si på heltid, før komiserien ble en realitet.

– Og hva skal du fylle tiden med nå?

– Jeg er kreativ leder i selskapet, sier han om Feelgood Scene Film & TV, firmaet han stiftet i 2003.

Siden den gang har Feelgood vunnet flest Gullruter i humorsjangeren.

– Allerede i 1994 var planen å være bak kamera og være en slags innholdsskaper, forklarer han.

– Så ringen er sluttet?

– Det går i alle fall fremover, smiler han skjelmsk.

Det er ikke gitt at Giertsen kommer til å frekventere TV-ruten i fremtiden.

– Hvis prosjektet blir bedre av at jeg er på skjermen, så kan jeg gjøre det, men ellers er det ikke viktig for meg. Jeg kan få det samme kicket av å se at andre får til det vi prøver å realisere. Kanskje bidrar jeg bedre fordi jeg slipper å ha min egen bekymring og skamfølelse som roter det til?