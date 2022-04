Familiens Adampours hemmelighet

Under innspillingen av «Familien Adampour» ble søstrene ifølge dem selv så sinte på hverandre at produksjonsteamet trodde det lå an til brudd. Men sannheten var noe annet.

Av Julia Renate Ingebrigtsen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

På TV-skjermen ler de sammen, hjelper og støtter hverandre – men de krangler også så busta fyker.

Hva er hemmeligheten bak det nære samholdet?

Lina Adampour (36) viser vei inn til kjøkkenet.