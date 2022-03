KONSERT: Her opptrer Travis Scott på dag en av Astroworld-konserten. Åtte personer døde og mange ble skadet etter kaos under åpningskvelden.

TMZ: Travis Scott på scenen for første gang siden Astroworld

Travis Scott (30) skal ha opptrådt for første gang siden Astroworld-konserten i fjor, der åtte mennesker mistet livet.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Åtte personer døde og mange ble skadet etter kaos under åpningskvelden til Travis Scott-festivalen «Astroworld» i Houston, Texas i november i fjor.

Nå melder TMZ at artisten gjorde en kort opptreden på en privat Oscar-fest lørdag kveld i Bel-Air. Ifølge kjendisnettstedet skal han ha rappet og stått bak DJ-båsen.

Det skal være første opptreden siden Astroworld-konserten.

Kritikk

Rapperen har vært i hardt vær etter den fatale konserten i november i fjor.

I kommentarer under et av rapperens Instagram-innlegg, reagerte flere på at musikken ikke stoppet, og at Scott fortsatte å spille, selv etter at kaoset var et faktum. Andre mente det ikke var nok trent helsepersonell til stede under konserten.

– Han (Travis Scott journ.anm.) stoppet showet, vil jeg påpeke, tre eller fire ganger da han merket at det var mennesker i nød, sa musikkanmelder Joey Guerra til CNN.

Kaoset som oppsto skal blant annet ha omhandlet at flere presset seg mot scenen – noe som førte til panikk. Flere mennesker begynte å falle og miste bevisstheten, beskrev brannvesenet.

KAOS: En ambulanse kjører inn til folkemengden da det oppsto kaos under Astroworld-konserten i november i fjor.

Minst 23 personer ble sendt til sykehus og omtrent 300 personer fikk behandling på et feltsykehus ved konsertscenen, ifølge New York Post.

Scott uttalte at han var helt knust over det som skjedde, dagen etter konserten:

«Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen. Houston politidistrikt har min fulle støtte når de fortsetter undersøkelsene av de tragiske tapene av liv.»

Barn nummer 2

Scott ble nylig pappa for andre gang. Han har nå to barn sammen med Kylie Jenner (24).

Sønnen deres kom til verden 2. februar i år.

Fra før av har de en datter, Stormi Webster, født 1. februar 2018.

FAMILIE: Familien på tre har fått et nytt medlem.

Sønnen deres fikk først navnet Wolf – men bare halvannen måned etter at han kom til verden, betror mamma Kylie (24) at han skal få nytt navn. Hva det nye navnet er vites enda ikke.

Scott og Jenner, som bekreftet et brudd i 2019, kunngjorde den nye graviditeten i september – også på Instagram.

Se videoen under: Travis Scott om konsert-tragedien