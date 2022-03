Oscar-akademiet starter gransking

Foran en fullsatt sal og millioner av TV-seere klappet Will Smith til Chris Rock. Nå skal Oscar-akademiet se nærmere på hendelsen.

Oscar-akademiet har sendt ut en uttalelse hvor de fordømmer Will Smiths handlinger under prisutdelingen natt til mandag.

De skriver at de vil starte en gransking av hendelsen.

– Akademiet fordømmer handlingene til Smith under gårsdagens show. Vi har offisielt startet en formell gransking av hendelsen og vil vurdere videre handlinger og konsekvenser i henhold til våre retningslinjer og lovene i California, skriver de i uttalelsen.

OSCAR: Will Smith ble kåret til årets beste mannlige skuespiller. Her sammen med sin kone Jada Pinkett Smith.

Akademiet skrev på Twitter kort tid etter hendelsen at de tar avstand fra enhver form for vold, uten å nevne Will Smith.

Spøkte om sykdom

Det som tilsynelatende fikk Will Smith til å tenne på alle pluggene var at Oscar-vert Chris Rock spøkte om Smiths kone Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith har vært åpen om sykdommen som har ført til betydelig hårtap. Det var hårtapet Rock spøkte om.

SPØK: Will Smith reagerte sterkt på at Chris Rock dro en spøk på hans kone bekostning.

Han refererte til Jada og sa at han så frem til en oppfølger til «G.I. Jane». En film fra 1997 der Demi Moore spiller en snauklipt soldat.

Dette skal ha fått Smith til å reise seg, gå opp på scenen og klappe til Rock.

Beklaget i vinnertalen

Hendelsen har satt fyr på sosiale medier. Mandag flommet det over av reaksjoner på opptrinnet som overskygget prisdrysset.

Mange er kritiske til at Smith valgte å ty til vold. Men han får også støtte fra flere.

I sin vinnertale beklaget Smith til akademiet og de andre nominerte for hendelsen.