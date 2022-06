Shabana Rehman bekrefter kjæreste: − Magisk og skummelt

Samtidig som hun kjemper for livet etter at hun fikk kreft, har Shabana Rehman funnet kjærligheten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Shabana Rehman har vært åpen om at hun fått påvist bukspyttkjertelkreft med spredning.

Nå bekrefter hun til Se og Hør at hun er blitt kjæreste med Petter Simonsen (49).

– Jeg forstår at det kan fremstå rart at et forhold etableres når livssituasjonen skulle tilsi noe helt annet. Det er både magisk og skummelt på samme tid. Jeg tenkte «Fy søren. Petter er ikke skuddredd». Det er ikke jeg heller, men det er klart at det krever mot av oss, sier hun til Se og Hør.

Til avisen sier Rehman at paret er klar over at fremtiden er usikker.

Alvorlig syk

I april fortalte Shabana Rehman for første gang at hun hadde fått påvist kreft.

Hun fikk kreftbeskjeden mens mange nordmenn koste seg med «Farmen kjendis» hvor hun selv var deltager, men røk ut i sesongens andre tvekamp.

Rett etter «Farmen kjendis»-lansering på «God morgen Norge», havnet Shabana på akutten, skriver Dagbladet.

– Jeg var helt gul i ansiktet, det viste seg å være gulsott. Tidligere den uken hadde jeg kastet mye opp. Jeg trodde det enten var omgangssyke eller magesår. Spesielt magesår, siden jeg har stått i mye de siste åra.

– Men så var det ingen av delene. Det var bukspyttkjertelkreft med spredning, forteller hun til Se og Hør.

Rehman forteller at legene har sagt at det er svært alvorlig.

– Legene har sagt til meg at hvis ikke behandlingen virker, overlever jeg ikke 2022.

Tok grep om egen helse

Dette er ikke første gang Rehman åpner opp om sin egen helse. I fjor tok hun grep om egen helse og gikk ned 20 kilo.

Til Se og Hør forteller Rehman at hvis hun ikke hadde gjort dette, ville hun hadde det enda verre nå.