INSTAJOBB: Noah Valen-Utvik jobber sammen med Vikkstar og de andre Sidemen-guttene.

Norsk 18-åring jobber for Sidemen

Noah Valen-Utvik (18) går på videregående samtidig som han styrer sosiale medier-kontoer for noen av verdens største youtube-stjerner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nordmannen styrer noen av Sidemen-influencernes sine sidekontoer. Blant annet hjelper han dem med å promotere både burgermerket Sides og vodkamerket XIX.

Sides ble lansert nå i desember, og har allerede gjort stor suksess på sosiale medier. Sidemen har flere ganger blitt omtalt som Europas største youtube-kollektiv.

Harry Lewis er blant youtuberne Noah jobber med.

Stor fan

18-åringen forteller at han hadde sett på Sidemen «i evigheter», og at han er stolt av å jobbe med dem.

– Jeg synes det er veldig kult å jobbe for dem. De er jo veldig store i Norge og, så de fleste jeg snakker med vet hvem de er.

INNHOLD: 18-åringen jobber med youtubernes innhold.

Ble kontaktet av manageren

Valen-Utvik forteller at han aldri har vært på LinkedIn, men at muligheten dukket opp kort tid etter han opprettet et konto på nettverksplattformen.

– Manageren deres hadde lagt ut en post om at de trengte «social media managers». Jeg kommenterte der, og fem minutter senere dukket det opp en melding i innboksen min, sier han.

Denne meldingen fikk Noah av Sidemens manager.

Jobben går ut på å ha kontroll på innholdet på plattformen, legge ut bilder av dem og finne på bildetekster.

Måles hans er å få mer erfaring på området slik at han kan jobbe fulltid med sosiale medier når han er ferdig på videregående.

– Norge er på planen

Foreløpig er det kun utsalg 16 steder i London og i De forente arabiske stater.

Han sier likevel at målet er å fortsette å gro og vokse i flere land.

– Norge er på planen. Når, er derimot litt vanskelig å si.

KSI, Miniminter og Zerkaa på en premierefest i 2018.

18-åringen håper også at han selv får besøkt Sidemen-guttene.

– Foreløpig har jeg kun hatt kontakt med dem gjennom manageren deres. De har nevnt at de vil fly meg ut dit og sånn, men på grunn av pandemien går det ikke, så det er litt kjipt, sier Valen-Utvik.

Bodde sammen

Sidemen består av disse medlemmene:

KSI (Olajide ‘JJ’ Olatunji), Wroetoshaw (Harry Lewis), Miniminter (Simon Minter), Vikkstar (Vik Barn), Zerkaa (Josh Bradley), Behzinga (Ethan Payne) og TBJZL (Tobi Brown).

De er kjent for sine ville påfunn på kanalen siden 2013, og legger ut videoer hver søndag.

Youtuberne og har blant annet brukt inntektene sine på en luksusvilla som ble døpt «Sidemen house». Der bodde fire av dem fra 2016 til 2019. Ryktene svirret om at KSI var den som hadde betalt for det dyret huset, men det ble aldri bekreftet.

Nå er det kun KSI og Miniminter som bor sammen. Vikkstar har allerede flyttet til en ny luksusvilla sammen med sin forlovede.

