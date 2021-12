ANKLAGES: Chris Noth beskriver anklagene som «falske».

Ny overgrepsanklage mot «Sex og singelliv»-stjerne Chris Noth: − Han siklet over hele meg

En fjerde kvinne anklager skuespilleren kjent fra rollen som «Mr. Big» for å ha forgrepet seg på henne seksuelt.

Av Ingri Bergo

Publisert: Nå nettopp

Sangerinnen Lisa Gentile er den siste i rekken av kvinner som hevder at Chris Noth har begått seksuelle overgrep.

Ifølge Gentile skal Noth ha kysset henne med tvang og klådd på henne i en leilighet i New York i 2002.

– Jeg fortsatte å dytte hendene hans ned mens han dyttet mine opp. Jeg prøvde å få ham til å slutte. Så presset han hendene mine ned mot penisen sin, sa Gentile under en pressekonferanse torsdag, ifølge The Guardian.

Tre kvinner har fra før av anklaget den populære TV-stjernen Noth for å ha forgrepet seg på dem seksuelt.

Nekter skyld

Noth avviser all skyld og sier anklagene er falske:

«Anklagene mot meg, av personer jeg møtte for mange år siden, er falske. Disse historiene kunne vært 30 år eller 30 dager gamle – men nei betyr alltid nei – og det er en linje jeg ikke har krysset. Hendelsene var med samtykke,» skrev han i en skriftlig uttalelse til The Hollywood Reporter, som publiserte de to første anklagene.

I kjølvannet av artikkelen fikk 67-åringen sparken fra TV-serien «The Equalizer» og ble droppet av agentbyrået sitt.

– Han ble aggressiv

Den fjerde kvinnen, Gentile, hevder Noth kjørte henne hjem en kveld i 2002 og ba om å se leiligheten hennes. Der inne skal han ha forgrepet seg på henne, ifølge Gentile.

– Han siklet over hele meg, og jeg ble raskt ukomfortabel, fortalte hun torsdag, ifølge The Guardian.

– Han ble mer aggressiv, plasserte begge hendene på brystene mine og klemte dem veldig hardt utenpå toppen min.

Hun forteller at, da hun omsider klarte å dytte ham vekk, skal han ha blitt rasende og kaldt henne en «luremus» og en «bitch», ifølge The Daily Beast.

CARRIE OG «MR. BIG»: Sarah Jessica Parker og Chris Noth omfavner hverandre i den nyeste versjonen av «Sex og singelliv»-serien.

Truet med å «ødelegge karrieren» hennes

Gentile sier hun har valgt å snakke ut for å støtte opp om de to anonyme kvinnene som først anklaget Noth.

– Jeg var redd for å stå frem på grunn av Noths makt og truslene hans om å ødelegge karrieren min, sa hun på pressekonferansen, ifølge The Daily Bast.

Mandag publiserte «Sex og singelliv»-kollegene Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis en felles uttalelse der de stilte seg bak kvinnene.

– Vi er svært triste over å høre anklagene mot Chris Noth. Vi støtter kvinnene som har stått fram og delt sine vonde opplevelser. Vi vet at det må være en veldig vanskelig ting å gjøre, og vi berømmer dem for det, skriver skuespillertrioen.

