MØTES I RETTEN: Tirsdag og onsdag møtes en NRK-ansatt og en norsk artist i retten, etter en voldshendelse i januar 2020.

NRK-profil krever 100.000 i erstatning fra artist etter grov voldsepisode

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndighetene er sterkt bekymret for hva som skjer dersom tiltalte ikke blir overført til tvunget psykisk helsevern.

Av Siri Berge Christensen

Onsdag er andre og siste dag av rettssaken der en norsk artist er tiltalt for å ha overfalt og banket opp en NRK-profil, etter en hendelse i januar 2020.

Tirsdag erkjente artisten, som er i 20-årene, de faktiske forholdene i tiltalen, altså at han utøvde volden og kom med trusler.

Onsdag sier fornærmedes bistandsadvokat, Mathias Tadesse Gebremichael, at det vil bli reist krav om erstatning og oppreisning på henholdsvis 31.158 og 100.000 kroner.

– Dette var svært sjokkerende, overraskende og uprovosert vold, sier Gebremichael i sitt innlegg.

Aktor Andreas Strand, og tiltaltes forsvarer, Ida Andenæs, la i retten ned påstand om straff for tiltalte.

– Det er uten tvil snakk om en utilregnelig gjerningsmann, som da skal slippe straff. Spørsmålet er da om han skal overføres til en tvungen behandling, sier Strand i retten.

Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern er en strafferettslig særreaksjon som kommer i stedet for fengselsstraff for personer som var utilregnelige da lovbruddet ble begått. Dersom tiltalte skal bli dømt tvunget psykisk helsevern er det ifølge Strand tre juridiske spørsmål retten må ta stilling til: Om tiltalte har begått eller forsøkt å begå et lovbrudd som krenker andres liv.

Om det er nærliggende fare for at tiltalte vil gjøre en tilsvarende forbrytelse.

Om særreaksjonen er nødvendig for å verne samfunnet. Vis mer

– Sterkt bekymret

Aktor bruker mye tid på å gå gjennom vilkåret som gjelder fare for gjentagelse, og trekker frem at voldshendelsen er begått på grunn av en vrangforestilling.

– Denne vrangforestillinger var tilstrekkelig til at tiltalte på kort tid gikk fra å gi fornærmede en klem, til å begå svært graverende og alvorlig vold. Det vi ser på videoen er oppsiktsvekkende.

Påtalemyndigheten er sterkt bekymret for hva som skjer dersom tiltalte ikke blir overført til tvunget psykisk helsevern.

– Jeg er også sterkt bekymret til tiltaltes holdning til behandlingsopplegget.

Uenig

Forsvarer Andenæs uttalte til VG før rettsmøtet at hun er uenig i aktors argumenter.

– Vilkårene for overføring til dom på tvungen psykisk helsevern er ikke oppfylt, sa hun.

I retten sier hun det ikke er nærliggende fare for at tiltalte vil kunne gjøre samme type straffbar handling igjen.

– Voldsepisoden fremstår ikke tilfeldig og uprovosert fra tiltaltes ståsted. Den tiden oppfattet han det som en provokasjon.

Hun sier hun oppfattet at vitner og sakkyndige har uttalt i retten at han er på bedringens vei, fremstår stabil og at han tar medisiner.

– Han har nå gått på medisiner frivillig i ett år. Det er ingenting som tilsier at han skal slutte med dette.

Beklaget

I forkant av rettssaken ble det kjent at sakkyndige har konkludert med at tiltalte var psykotisk under de hendelsene som er beskrevet i tiltalen. Tirsdag uttalte den norske artisten at han «ikke var seg selv» under gjerningsøyeblikket.

Det er satt av to dager til rettsforhandlinger i Oslo tingrett. Deler av forhandlingen går for lukkede dører, men VG følger saken direkte når pressen får være til stede.

Både tiltalte og fornærmede har forklart seg i retten. Fornærmede fortalte tirsdag om hvordan tiltalte slo med knyttet neve, at angrepet kom helt uventet, og hvilke konsekvenser skadene har hatt. Tiltalte startet sin forklaring med å beklage overfor fornærmede.

Det var 24. januar 2020 at tiltalte uten foranledning skal ha overfalt og banket opp fornærmede utenfor NRK-komplekset på Marienlyst vest i Oslo.

Ifølge tiltalen ble NRK-medarbeideren påført brudd i venstre kinnbein. Skadene var så omfattende at fornærmede måtte sette inn en titanplate. I tillegg fikk han en skade på en følelsesnerve.

Tiltalte og fornærmede kjente til hverandre fra tidligere, men det skal ikke ha vært noen tett relasjon mellom dem. I tirsdag forklarte fornærmede at de to hadde en avtale om å møtes kvelden voldshendelsen skjedde.