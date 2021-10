SONER SNART: Runar Søgaard.

Slik blir Runar Søgaards fengselsopphold: Fikk bytte anstalt for å være nær barna

– Det blir «Farmen 2», sier 54-åringen, som starter soning i november på en anstalt med drift av dyr og det Søgaard selv beskriver som stor frihet.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

17. november starter Søgaard soningen av fengsel på ett år og åtte måneder for brudd på bokføringsloven og skatteloven, etter at svensk høyesterett nylig avviste hans anke. I tillegg har han 20 dager å sone for tidligere forhold.

Det viser dokumenter fra svenske Kriminalvården, som VG har fått tilgang til. Saken ble først omtalt av Aftonbladet.

FN-hjelp

Av dokumentene fremgår det at Søgaard opprinnelig var kalt inn til å sone ved anstalten Kolmården utenfor Norrköping.

Søgaard klagde imidlertid på vedtaket, med hovedargument om å få kunne sone i nærheten av sine tre sønner på 9, 11 og 22 i Stockholm.

Kriminalvården viser til dette og FNs barnekonvensjon som bakgrunn for sin beslutning om at Søgaard i stedet skal få sone ved anstalten Svartsjö i Ekerö kommune utenfor Stockholm.

INN HER: Den åpne avdelingen på Svartsjö.

På Svartsjö er det blant annet gårdsdrift, noe Søgaard sier til VG at han er godt vant til – også på norske TV-skjermer.

– Nå blir det «Farmen 2», haha!

I mer alvorlig toneleie utdyper han at han er glad for at han fikk bytte anstalt.

– Det var med tanke på barna. Jeg er en familiemann, familien er alt. Jeg er fornøyd med det.

Han understreker at han ikke er fornøyd med behandlingen han har fått i det svenske rettssystemet.

– Absolutt ikke, men det er ikke noe jeg tenker på nå.

Håper på fotlenke

Svartsjö er på det svenske sikkerhetsnivå tre for soning, hvilket er den mildeste graden og som innebærer relativt frie forhold for de innsatte.

– Det er et kjempestort område, så jeg kan springe langt og trene så mye jeg vil. Det er en enorm frihet og fleksibilitet der, så det er bare å takke og ta imot, sier Søgaard.

Under oppholdet planlegger han å jobbe med bok- og filmprosjekter han har på gang.

– Det skal bli superbra å bare kunne fokusere på å skrive.

HIT SKAL HAN: Oversiktsbilde av Svartsjö-anstalten.

På sikt har Søgaard håp om å få sone hjemme, med fotlenke. Det har han gjort før, i 2015.

– Da blir det «business as usual». Med fotlenke kan jeg bevege meg rundt i hele Stockholms-området, som er det jeg trenger for å kunne jobbe, sier han.

Han har også tro på seg selv som en eksemplarisk innsatt.

– Det er ingen knark- eller alkoholproblemer med meg. Jeg har ikke gjort noen noe ille heller.