Fra duell til toppscore i «Skal Vi Danse»: − Du er on fire!

Magnus Moan gikk inn i kveldens konkurranse med tre minuspoeng fra forrige ukes duell. Det stoppet han ikke fra å få toppscore fra dommerpanelet.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag er det klart for «Kampkveld» for de fem resterende parene i «Skal vi danse»

Med seg i kampen får hver av de en tidligere finalist eller publikumsfavoritt. I tillegg må parene ut i en dansekamp – der alle deltagerparene starter på parketten samtidig.

– Jeg har fulgt alle sesongene av «Skal Vi Danse», og de som er her er de ordentlige legendene, sier dommer Morten Hegseth om de tidligere deltagerne som deltar i kveldens sending.

Kveldens dans blir en intens kamp for å sikre seg plass i kvartfinalen. Dommer Merete Mørk Lingjærde uttaler at det kreves mye innsats for å komme seg videre. Tidligere har Dennis Vareide, Alejandro Fuentes, Joakim Kleven og Elin Ørjasæter blitt stemt ut av dansen.

– Det er de bitte små forskjellene som utgjør den store forskjellen nå.

Tre tiere

Ingen deltagere røk ut i forrige ukes sending av konkurransen, siden Maren Lundby trakk seg fra konkurransen.

Lundby er den tredje deltageren som har meldt seg ut av dansen, etter at Anniken Jørgensen fikk lungebetennelse og Iselin Guttormsen knakk ankelen.

Magnus Moan og dansepartner Ewa Trela, som var nummer fire i kveldens dans, gikk imidlertid inn i kveldens konkurranse med tre minuspoeng, da han fikk laveste poengscore forrige helg etter wienervals-duell mot Siri Avlesen.

Sammen med tidligere semifinalist Raylee Kristiansen, som også tidligere har deltatt i Stjernekamp, fremførte de salsa til Shakiras «Waka Waka».

Det gjorde de til strålende tilbakemeldinger fra dommerpanelet. Moan fikk en tier fra Cleve (som ved en feiltagelse først viste en nier), en tier fra Hegseth og en tier fra Lingjærde.

– Du er on fire! Fantastisk salsa å se på. Det var så gøy å se på hvordan du bruker armene, for du har vært litt stiv noen ganger, sier Lingjærde.

– Jeg vet jo alt om det å manøvrere to damer, men dine er litt hyggeligere enn mine, spøker Hegseth.

Dersom en trekker fra Moans minuspoeng fra sist uke, står han dermed med 27 av 30 poeng etter første dans.

Slo knockout

Først ut på parketten i kveld var Simon Nitsche og dansepartner Helene Spilling, som startet showet med en Paso Doble-boksekamp til den velkjente «Eye of the Tiger». De fikk selskap av tidligere «Skal vi danse»-vinner Aleksander Hetland, som danset seg til topps i 2019.

Dansetrioen slo total knockout med sin versjon av «Rocky», med tre tiere fra dommerne. Paret ligger foreløpig på førsteplass i kveld.

– Jeg har aldri fått juling, men sleng meg inn i den bokseringen, roper en imponert Morten Hegseth.

– Det var så intenst og så sterkt. Jeg har ikke vært på mange boksekamper i mitt liv, men jeg kjente den energien dere hadde mot hverandre, utbryter dommer Trine Dehli Cleve.

– Mest utvikling

Nummer to i kveldens danserekke var Øyvind «Vinni» Sauvik og Rikke Lund. I kveld bydde duoen Victor Sotberg opp til en runde Jive til Bruno Mars’ «Runaway Baby».

Youtuberen kom på tredjeplass i konkurransen i 2019.

– Det var helt fantastisk å være tilbake. Jeg har bare drømt meg tilbake siden jeg gikk herfra sist, ler Sotberg.

– Det har vært en fryd å danse med Victor, legger Vinni til.

Dommerne lot seg imponere av kveldens andre trio, og er fornøyde med Vinnis utvikling i konkurransen. Fra å få 15 poeng i første dans, er han nå på topp fem.

– Du er en sånn gøyal og laid-back type. Startet med dårligst poeng og fikk en femmer av meg første gang. Men du er den som har hatt mest utvikling, sier dommer Merete Mørk Lingjærde.

De har riktignok litt å pirke på, tross «masse energi og høyt tempo». Det ble tre åttere og dermed 24 poeng til sammen fra samtlige dommere.

– Noe av det beste denne sesongen

Siri Avlesen og partneren Tarjei Svalastog var tredje par ut på parketten i kveld. De har tidligere høstet flere tiere fra dommerpanelet, og TV2-ankeret leder an med 49 poeng i forkant av kveldens sending. Sammen med tidligere «Skal vi danse»-vinner Adelén danset de Cha-cha-cha til Aviviis «Levels».

Adélen vant programmet i 2015, og fant også tonen med dansepartneren Benjamin Jayakoddy. De to gjorde det slutt i 2019.

– Vi har hatt veldig god kjemi, så jeg tror nesten at Tarjei har følt seg litt utenfor, ler Siri.

Dommer Merethe Mørk Lingjærde mener dette er den beste dansen av denne typen hun har sett i denne sesongen.

– Dette er noe av det beste jeg kunne ha ønsket meg, og i dobbelt dose. Jeg tror Adelen har gjort deg veldig godt, sier hun.

Avlesen følger Simon Nitsche hakk i hæl med en nier fra Cleve, og to tiere fra Hegseth og Lingjærde.

Kjemper for alle kvinner

Femte og siste par ut er Royane Harkati og Ole Thomas Hansen, som sist helg kysset på direkten og endte opp på annenplass så langt i konkurransen. De fikk selskap av Skam-skuespiller Cengiz Al, som kom til finalen i 2017.

– Dette kunne jeg ha gjort hver uke. Dette var dritgøy! utbryter Royane.

Trioen trår til en Paso Doble til Ruelles «Game of Survival».

– En av mine store kamper i livet har vært å kjempe for min egen stemme. Denne uken kjemper jeg for alle damer der ute, sier Royane om kveldens dans.

To av dommerne var strålende fornøyd, og Royane fikk to tiere. Trine Dehli Cleve har imidlertid litt å pirke på.

– Skarpe, rene og fine linjer, men for meg ble det litt lite Paso Doble. Jeg savner tydeligere karakter av Paso Doble, sier dommeren, som ga paret en åtter.

– Du har denne fantastiske og direkte energien som kler Paso Doble. Jeg elsker energien og uttrykket og hvordan du ser rett inn i kamera, sier Merete Mørk Lingjærde.

Etter pausen blir det trangt på dansegulvet, da samtlige av parene skal ut i dansekamp på en og samme tid til Ricky Martins «Copa De La Vida».