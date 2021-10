JOBBER HOS NETFLIX: Produsent Cheryl Rich var en av de Netflix-ansatte som ble med i demonstrasjonen mot selskapet.

Demonstrerte mot Netflix

Strømmegiganten blir beskyldt for å tråkke på transpersoners rettigheter.

Av Øystein David Johansen

Aktivister og enkelte Netflix-ansatte møtte opp utenfor Netflix’ hovedkvarter i Los Angeles onsdag, De protesterer mot komikeren Dave Chappelles nye show hos strømmetjenesten, som de mener tråkker på transpersoners rettigheter, skriver AFP.

Aktivistene hevder også kanalen profiterer på «hatprat».

– Jeg mener trans og ikke-binære ansatte ikke er trygge når deres arbeidsgiver lanserer innhold som kan skade dem, sier Devan McGrath, som selv er ansatt i animasjonsavdelingen i Netflix.

En av arrangørene, Ashlee Marie Preston sier til AFP at de ikke demonstrerer fordi de «ikke tåler en vits».

– Vi er her fordi vi er bekymret for at vitsene kan komme til å ta liv.

Selskapet skriver i en uttalelse at de forstår at noen er såret, og respekterer at noen ansatte velger å være med på protestene.

Grunnen til protestene er Dave Chappelles show «The Closer», hvor han ifølge AFP sier at «kjønn er et faktum». Han anklager også, ifølge nyhetsbyrået, LGBTQ-folk for å være for nærtagende.

Chappelle har ifølge BBC ledd av alt oppstyret og uttalt følgende:

– Hvis dette er det man kaller å bli «kansellert», så elsker jeg det.