TILTALT: Kristian Valen er tiltalt for narkotikaovertredelser og ulovlig våpenbesittelse.

Setter av fire dager til Kristian Valen-rettssak

Oslo tingrett har satt av fire dager til rettssaken der komiker Kristian Valen (47) er involvert. Rettssaken har oppstart 9. januar 2023.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Valen er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse og nekter straffskyld.

Rettssaken har tidligere blitt utsatt ettersom politiet utvidet tiltalen. Politiet krevde først inndragelse av minst 34 våpen. Ifølge Valens forsvarer Bernt Heiberg i advokatfirmaet Elden har politiet nå utvidet anklagen om ulovlig våpenbesittelse til å gjelde flere andre våpen. Det medførte betydelig mer bevisførsel fra Valens side, ifølge Heiberg.

Det er nå besluttet at den skal gå fra 9. januar til og med 12. januar i Oslo tingrett.

Hadde flere våpen

Forholdene strekker seg tilbake til februar 2020. I hjemmet hans i Oslo fant politiet et våpen av typen AR15 halvautomatisk gevær kaliber 223 Remington, ifølge tiltalen.

Våpenet skal ikke ha vært registrert i det nasjonale våpenregisteret, og Valen skal ikke ha hatt våpenkort. Han skal også ha oppbevart to batonger som fremsto som voldsprodukter, i tillegg til en skuddsikker vest merket med «POLITI» – som er i strid med våpenloven.

Flere av våpnene skal også være våpenkopier og rekvisitter brukt til innspilling av sketsjer og videoer, ifølge Heiberg.

Valen har tidligere ikke erkjent straffskyld og har sagt at han motstrider alle påstandene fra politiet.

Politiet: Grundige vurderinger

Hans forsvarer Bernt Heiberg har tidligere sagt at Valen skal ha dokumentasjon for alle legemidlene han skal ha vært i besittelse av.

– Jeg mener det er vanskelig å se grunnlag for tiltalen som er tatt ut både i forhold til filmrekvisittene, men også legemidlene. For legemidlene er det fremskaffet dokumentasjon på at de er utskrevet fra lege, og det er vanskelig for oss å forstå at politiet på den bakgrunn kan fastholde tiltalen. Valen ser frem til å legge frem dokumentasjonen i retten og bli ferdig med saken.

Politiet har på sin side sagt at det foreligger grundige vurderinger for tiltalen.

– Politiet har foretatt grundige undersøkelser og vurderinger i saken, herunder av den omfattende mengden av beslag. Videre har politiet jobbet med å få til avhør av tiltalte i saken, som ikke har ønsket å la seg avhøre av politiet, opplyste politiadvokat Christine Solberg i en e-post da tiltalen ble kjent i mai.

Dømt for trusler

Dette er ikke første gang Valen møter i retten.

I 2017 ble komikeren i Borgarting lagmannsretten dømt for å ha fremsatt trusler mot polititjenestemenn på Facebook. Året før hadde Valen etter et besøk av politiet la ut et innlegg på Facebook med bilder av to politimenn, og hvor han utlovet en dusør på 10.000 kroner til den som kunne oppgi identitet og adresse på vedkommende.

Valen hevdet hele tiden at Facebook-innlegget ikke var ment som trusler og slapp fengselsstraff.

I mars 2020 sendte Valen ut en pressemelding om at han den siste tiden hadde vært gjennom en krevende periode, der alkohol har «blitt en følgesvenn som har tatt overhånd». Han la seg inn til avrusing kort tid senere.