PUSTEPAUSE: Jon Øigarden slapper av i en pause utenfor byretten i København under rettssaken mot ham i mai. Sammen med han står Anders Bredmose fra Norsk Skuespillerforbund (til høyre) og Sven Gert Hougaard som er forbundets advokat i rettssaken der Øigarden var saksøkt sammen med kollegene Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen.

Øigarden, Kittelsen og Cleve Broch: Frifunnet i dansk rett

Skuespillerprofilene Jon Øigarden, Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen vant saken der de var saksøkt av sitt eget agentfirma.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dommen falt ved 13-tiden fredag. VG har hørt dommen bli opplest av København byret, der alle tre frifinnes og tilkjennes saksomkostninger fra agentfirmaet Panorama Agency.

De tre var saksøkt for det firmaet mente var kontraktsbrudd. Panorama Agency må også betale over 40.000 kroner til hver av de norske skuespillerne i saksomkostninger.

Rettssaken gikk over tre dager i midten av mai i København byret.

Øigarden, Cleve Broch og Agnes Kittelsen har hele veien stått fast på sine påstander om at Panorama Agency representerer en ukultur i agentbransjen.

Nå har de altså fått medhold i dansk rett på at de står fritt til å løses fra sine kontrakter på deres egne premisser.

VG har bedt Panorama Agency om en kommentar til dommen.

– Denne ukulturen angår hele bransjen. Men nå er vi her, Nicolai, Agnes og jeg, og vi skal prøve og være så gode forsvarere av dette at vi kan bli hørt og få en slutt på dette – gi en beskjed til Panorama at; kutt ut de dumme kontraktene! sa Jon Øigarden under rettssaken i mai.

– Kontraktsvilkåret er helt uhørt i Skandinavia, sa generalsekretær Anders Bredmose i Norsk Skuespillerforbund.

Tvisten handlet i hovedtrekk om uenighet rundt skuespillernes kontrakter og Panorama Agencys krav om provisjon i lang tid etter kontraktsoppsigelse.

– Det er jo en merkelig situasjon at man skal stevnes av sin egen agent, men jeg er veldig glad for at skuespillerforbundet tar dette på alvor og bistår oss gjennom denne vanskelige prosessen, sa Jon Øigarden til VG da søksmålet ble kjent i fjor sommer.

– Årsaken er enkel. De tre skuespillerne, som nå er de fremste av suksessfulle skuespillere i Norge, forsøker å frigjøre seg fra sine forpliktelser før kontraktens utløp, opplyste Panorama Agencys advokat, Bjarke Vejby, i en e-post til VG i forbindelse med søksmålet.

Det var også Vejby som førte saken for Panorama Agency i mai, mens Norsk Skuespillerforbund hadde hyret danske Sven Gert Hougaard.

VG kommer tilbake med mer!