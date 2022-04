FORLOVET: Britney Spears og Sam Asghari på en premiere i Los Angeles i 2019.

Britneys kjæreste, Sam Asghari: − Vil ikke vite kjønnet på babyen

Sam Asghari (28) snakket om barnet han venter med Britney Spears (40) da han besøkte TV-showet «Access Hollywood» onsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Programleder Mario Lopez (48) spurte blant annet Asghari om han og Britney har planer om å vite kjønnet på babyen de venter.

– Det er opp til Britney, men jeg vil ikke vite kjønnet. Jeg har lyst til å vente, svarte Asghari, ifølge People.

Britney røpet på Instagram 11. april at hun er gravid, og noen dager senere utbroderte artisten i et nytt innlegg at hun er veldig spent og «redd for å gjøre feil».

Mens popstjernen har to sønner på 15 og 16 år fra ekteskapet med Kevin Federline (44), blir Asghari pappa for første gang.

– Får jeg en datter, blir hun tidenes mest bortskjemte prinsesse. Men får jeg en sønn, blir han den tøffeste gutten. Da blir jeg en tøff pappa, uttalte Asghari på TV.

2018: Britney Spears og Sam Asghari på GLAAD-galla i Beverly Hills i 2018.

Asghari forsikret også at han blir dedikert i farsrollen.

– Jeg vil være til stede så mye som mulig. Dette er babyen min, min aller første baby, sa 28-åringen.

Fire år har gått siden Britney bekreftet at hun hadde forelsket seg i den iranskfødte fitnessmodellen og treningsinstruktøren. Paret møttes under innspillingen av musikkvideoen til låten «Slumber Party» i 2016, der han figurerte i rollen som Spears’ flørt.

Paret forlovet seg i september i fjor.

Asghari er i ferd med å slå seg opp som skuespiller, og har tidligere gått ut og takket sin mer berømte kjæreste for drahjelpen.

I TV-intervjuet, som Asghari selv har lagt ut et klipp fra på Instagram, forteller han at han nå har sluttet som personlig trener:

De siste årene har Asghari vært å se i blant annet «NCIS», «Hacks», «The Family Business» og «Black Monday».

For tiden er han aktuell i en ny serie med tittelen «PBC». 28-åringens største rolle til nå er imidlertid i den kommende thrilleren «Hot Seat» mot Mel Gibson (65) og Shannen Doherty (50). Filmen er ferdig spilt inn, men har ikke hatt premiere.