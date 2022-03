FORNØYD: Sondre Justad kommer med kjærestenyheter, og forteller at han føler seg mer tilfreds enn noen gang.

Sondre Justad (31) røper ny kjæreste: − Han e chill, sjarmerende

Den spellemannsnominerte artisten har delt et følelsesladet innlegg på sosiale medier, der han røper å ha flyttet sammen med en annen gutt.

Av Henrik Røyne

– Æ har nok alltid ant at det har vært rom i mæ sjøl, som æ ikke har turt å åpne og kikk inn i, skriver artisten på Instagram og Facebook tirsdag kveld.

– Der dating av damer har vært fint, men at æ i noen få øyeblikk har kjent en større glød og nåkka dypere i møtet med menn. Men også skammen og frykten, skriver han videre.

Sondre Justad avslørte allerede i 2018 at han er bifil, under en TV-opptreden på «Lindmo». Da VG stilte artisten kjærestespørsmålet i november, svarte han at «det går bra med kjærligheten».

VG har forsøkt å kontakte artisten gjennom manageren hans, Julius Diesen, men Sondre Justad ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i innlegget.

POPULÆR: Sondre Justad har tatt Norge med storm etter at han slapp «Riv i Hjertet» i 2016, og solgte nylig ut Oslo spektrum på kort tid.

Artisten røper nå at han møtte kjæresten tidlig i begynnelsen av coronapandemien, og at de nå har flyttet sammen:

– I dag bor vi sammen, kan holde hendern på gata uten å se oss sjøl utenfra of det oppleves stort sett som det mest naturlige i verden, skriver 31-åringen.

– Han e chill, sjarmerende, ganske troskyldig, ikke selvhøytidelig, kødda mye og har nok noen av de egenskapene som æ har savnet i mæ sjøl.

31-åringen meddeler også at han føler seg «rikere og mer på plass» enn han noen gang kan huske.

Varsler ny musikk

Justads andre og foreløpig siste album kom ut i 2018. Det har imidlertid vært skralt med nyheter om oppfølgeren.

Artisten har tidligere fortalt VG at han måtte ta en lang pause fra turnélivet i 2019 for å finne en ny retning innen musikken.

Nå skal derimot tredjealbumet være ferdig, skriver Justad på Instagram.

Han har tidligere fortalt Under dusken at det luktet nytt album på starten av nyåret.

– Gjennom headsettet hør æ mine egne tanka og følelsa fra de siste tre-fire åran, skriver han.

Justad slo gjennom med debutplaten «Riv i hjertet» i 2015. Særlig tittelsporet slo an, og albumet ble liggende på VG-lista i over et år.

Artisten blir ofte omtalt som et norsk svar på Håkan Hellström, og har blitt et yndet festivalnavn landet rundt.