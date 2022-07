SKUESPILLER: Lindsay Lohan forlovet seg med sin utkårende i november 2021.

Lindsay Lohan har giftet seg

Lindsay Lohan (36) kaller finansmannen Bader Shammas for sin «ektemann».

Giftermålet bekreftes av en talsperson for 36-åringen overfor både People og ET Online.

Den tidligere skuespillerstjernen, best kjent fra store filmer som «Foreldrefellen», «Mean Girls» og «Freaky Friday», skriver lørdag på sin Instagram:

«Jeg er den heldigste kvinnen i verden. Du fant meg og visste at jeg ønsket å finne lykke og nåde, alt på samme tid. Jeg er målløs over at du er ektemannen min. Mitt liv og mitt alt. Alle kvinner burde føle slik hver dag".

På Instagram har 36-åringen i underkant av elleve millioner følgere.

Lindsay fortalte verden i november i fjor at hun var forlovet med Shammas.

«Min elskede. Mitt liv. Min familie, Min fremtid», skrev skuespilleren på Instagram den gang.

I tillegg til en serie med fire bilder av det forlovede paret, delte Lohan også bilde av hennes forlovelsesring.