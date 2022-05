DØD: Andy «Fletch» Fletcher i Depeche Mode er død.

Andy Fletcher i Depeche Mode er død: − Vi er sjokkerte

Andy «Fletch» Fletcher i Depeche Mode er død, 60 år gammel. Det melder bandet på Twitter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Flech hadde et hjerte av gull og var alltid der når du trengte støtte, en livlig samtale, en god latter eller en kald øl, skriver bandet i innlegget.

Rolling Stone har fått bekreftet at han døde av naturlige årsaker.

Fletcher var keyboardist i synthrock-bandet Depeche Mode og var sammen med Vince Clarke, Martin Gore og David Gahan en av grunnleggerne da bandet ble dannet i 1980. Han var medlem av bande i over 40 år.

– Vi er sjokkerte og fylt med overveldende sorg over det utidige dødsfallet til vår kjære venn, familiemedlem og bandkamerat Andy «Fletch» Fletcher, skriver bandet videre.

Bandet ber om respekt for familiens privatliv i den tunge tiden.

Fletcher ble født i 1961 i Nottingham og flyttet til Basildon der han grunnla bandet «Composition of sound» med det Gore og Clarke. Med vokalist Gahan på laget, endret bandet navn til «Depeche Mode».

Depeche Mode har hatt 54 sanger på topplista for singler og 17 på albumlista i Storbritannia. Totalt har de solgt mer enn 100 millioner plater verden rundt.

Noen av de største hitene var «Just Can’t Get Enough», «Personal Jesus», «Enjoy the Silence» og «Shake the Disease».

Bandet ble inlemmet i Hall of Fame i 2020.