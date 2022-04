TRIO: Elias Holmen Sørensen, John Carew og Anders Baasmo i velkjent Olsenbanden-stil.

John Carew tiltalt – «Olsenbanden»-film går som planlagt

«Olsenbanden»-skuespiller John Carew (42) er tiltalt for grov skatteunndragelse. Filmens premiere vil gå som planlagt.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For et års tid siden ble det kjent at tidligere fotballspiller John Carew (42), skal spille Benny i den nye «Olsenbanden»-filmen.

Plottet nå går ut på at Egon lagt den perfekte plan. De skal bryte seg inn i det nye Munchmuseet i Bjørvika og stjele «Skrik».

Fredag ble det kjent at Carew risikerer ubetinget fengsel: Økokrim har tatt ut tiltale for forsettlig, grovt skattesvik.

I en e-post skriver Martine Borring, PR manager i Nordisk Film:

– Produsent og distributør har ingen kommentar, utover at filmens premiere vil gå som planlagt til høsten.

Carew anklages i tiltalen for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt i årene 2014 til 2019. Dette er perioden etter at 42-åringen la opp som fotballspiller.

I denne perioden hevder Økokrim at Carew ikke oppga en inntekt på 12,8 millioner kroner, samt en formue på totalt 307 millioner kroner.

Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel inntil seks år.

Carew bestrider tiltaledelen som handler om forsett.

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, sier han i en pressemelding.