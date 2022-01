Hedrer Myra i «Hver gang vi møtes» – VG triller terningen

MYRA: Det er rapperen Myra som sitter på kveldens hedersplass i forteller «Hver gang vi møtes». Her forteller hun åpent og ærlig om oppveksten.

Myra, eller Regina Tucker (27), er hedersgjesten i kveldens program av «Hver gang vi møtes» på TV 2.

Bergensrapperen startet sin karriere i 2016, da hun satt i en Uber i Oslo og begynte å rappe. Sjåføren ble imponert og tok henne med til et studio, forteller Myra i programmet.

I løpet av kort tid slapp hun låten «Hold An» på SoundCloud, som raskt ble oppdaget av flere i bransjen. Leo Ajkic fattet interesse, hun opptrådte på Oslo-festivalen by:Larm og i 2020 var hun med på NRKs «Stjernekamp».

I lørdagens «Hver gang vi møtes» forteller hun blant annet åpent og sterkt om flukten fra krigen i Sierra Leone, om opphold i flyktningleir og – da hun kom til Bergen – om stadig skiftende bopeler på både barnehjem og besøkshjem.

TIX, eller Andreas Haukland, fikk ikke vært med på Myras dag. Han skulle nemlig holde konsert. Stig Brenner ankommer TV-programmet senere i sesongen.

De som var samlet for å hedre og tolke Myras låter, var: Maj Britt Andersen, Øystein Greni, Jarle Bernhoft, Arif og Anna of The North.

VGs anmelder triller terningen på kveldens låter. Enig eller uenig? Du kan gi ditt eget terningkast under VGs anmeldelser.