Overrasket over alderen til MrBeast

Twitter-brukeren la ut at hun trodde MrBeast var 30 år, og fikk svar fra YouTube-stjernen.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Jimmy «MrBeast» Donaldson har de siste årene vokst til å bli en av verdens største youtubere og mektigste internettfigurer.

Siden han la ut sin første video som 13-åring har han nå over 90 millioner abonnenter på YouTube og skal på et år ha tjent over 204 millioner kroner på kanalen, ifølge Forbes.

Fans

– Jeg var fornøyd med ti visninger, har han sagt om tiden da han startet på plattformen.

Donaldson er kanskje mest kjent for at han sammen med sponsorer gir store summer både til enkeltpersoner og til gode formål. Det er spesielt de siste to årene at amerikanerens kjendisstatus har eksplodert, og han har fått mange fans over hele verden.

Med sin tydelige tilstedeværelse på sosiale medier og høye produksjon av innhold kan man tro at Donaldson har vært i gamet mye lengre enn det han har. Som denne Twitter-brukeren skrev:

At Donaldson er 23 år var tydeligvis overraskende, og svaret fra YouTube-stjernen ble godt mottatt med over 20.000 likes.

«MrBeast» har blitt et stort varemerke, og 23-åringen er ivrig på å promotere forskjellige produkter med navnet sitt på. Nylig har han også lansert en sjokolade, og han går ikke av veien for å bruke andre kjendiser for å reklamere for produktet.

Nylig kjøpte han en sykkel med produktnavnet på til TikTok-stjernen Bellapoarch, som hun viste frem til sine utallige følgere:

Donaldson startet YouTube-karrieren med gaming og forsøk på forskjellige stunts. Etter college, fant han fort ut at videre studier ikke var noe for han, og sluttet på universitetet etter bare noen uker. Da moren fant ut dette, måtte han flytte hjemmefra, skriver Bloomberg.

Å bli en bedriftsleder har også bydd på utfordringer. I fjor meldte New York Times at flere tidligere ansatte beskrev et «giftig arbeidsmiljø». YouTube-stjernen ville ikke gi noen kommentar.