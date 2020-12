POPULÆR FIGUR: Ali Silmandar i Robert Stoltenbergs skikkelse fra «Borettslaget». Foto: Terje Bendiksby

NRK stopper ikke «Borettslaget»-Ali

NRK har også i år planer om å vise julespesialen med blant andre Narvestad, Linda Johansen. Og norskpakistaneren Ali Silmandar.

Debattprogrammet «Dagsnytt 18» diskuterte i dag saken om Espen Eckbos rollefigur Ernst Øyvind fra sørlandet, i julekalenderen «Nissene over skog og hei». Serien ble stoppet av Dplay og TVNorge etter at instagramkontoen rasisme.i.norge anklaget figuren for å være en «blackface»-rollefigur.

NRK har også lignende figurer, blant annet norskpakistanske Ali Silmandar, spilt av Robert Stoltenberg i enormt populære Borettslaget.

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier NRK ikke har lenger har rettighetene til «Borettslaget». Julespesialen «Jul i Borettslaget» står imidlertid på planen også i år, bekreftet Kalbakk i programmet.

– Det blir vanskelig å frikoble det fra alt serien har av univers og intensjon og så putte alt i samme sekken. Robert Stoltenberg spiller kvinner, heterofile og homofile. Og Ali, sier Kalbakk.

– Det blir rart å kaste det bare på grunn av denne ene karakteren. For vår del synes vi det er en karakter som må få leve i dette univserset. Robert Stoltenberg-karakteren spilles med varme og kjærlighet.

Espen Skoland og Hanne McBride i Discovery har forklart i et debattinnlegg hvorfor de valgte å stoppe julekalenderen.

Publisert: 07.12.20 kl. 20:06

