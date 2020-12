DUETT: VGs lesere har tidligere spekulert i at det er Ulrikke Brannstorp. som har skjult seg bak trollkostymet. Bildet er tatt fra generalprøven før kveldens program, der hun skal synge duett på scenen. Foto: JAN EGIL ÅDLAND / NRK

Disse artistene skal opptre på Maskorama i kveld

Tidligere «Stjernekamp»-deltagere skal stå side om side med de mystiske kostymene på det populære NRK-programmet.

– Det blir veldig spennende å synge duett på Maskorama! Det er også ekstremt rart. Jeg har sunget mange duetter før, men aldri uten å vite hvem duettpartneren er, sier Ulrikke Brandstorp.

Hun skal opptre med «Vikingen» lørdag kveld.

Dommerne og VGs lesere har tidligere spekulert i om Brandstorp selv har vært skjult under trollkostymet i programmet – noe som nå ser ut til å være mindre sannsynlig.

– Jeg har jo visst at jeg skulle synge duett en liten stund, så da har det vært ekstra spesielt når folk har spurt om jeg er Trollet og jeg ikke har kunnet fortelle noe, sier hun til kanalen.

DETTE SKAL DE SYNGE I KVELD: Trollet: «The Prayer» – Andrea Bocelli, Céline Dion Ravnen: «Kids» – Robbie Williams, Kylie Minogue Elgen: «Burning Down the House»– Talking Heads Vikingen: «Urettferdig» – Hkeem, Unge Ferrari Trollet: «Fångad av en stormvind» – Carola Ravnen: «Faith» – George Michael Vikingen: «Tenke sjæl» – Trond-Viggo Torgersen Elgen: «Location» – Khalid Vis mer

Brandstorp er kjent for å ha kommet på annenplass i Stjernekamp i 2018, og hun var dessuten vinneren av årets MGP.

NRK opplyser i tillegg at tidligere Stjernekamp-deltagere Knut Anders Sørum, Raylee, og Espen Grjotheim skal synge på programmet i kveld.

STÅR PÅ SCENEN MED RAVNEN: Komponist, musiker og sanger Knut Anders Sørum skal opptre på Maskorama i kveld. Foto: JAN EGIL ÅDLAND / NRK

Programmet har vist seg å være utrolig populært, og forrige lørdag nådde Maskorama et seertall over én million for første gang.

Nå gjenstår det fire masker som skal avsløres før sesongen er over: «Trollet», «Vikingen», «Elgen» og «Ravnen».

– Jeg gleder meg veldig! Dette er absurd – det å synge sammen med noen du ikke vet hvem er, sier Knut Anders Sørum til NRK i forkant av sendingen.

I 2016 vant han Stjernekamp, og han vant i tillegg norske Melodi Grand Prix i 2004 med låten «High», noe som førte til at han representerte Norge i Eurovision Song Contest det inneværende året.

– Jeg har mine mistanker, men det blir etter hvert veldig spennende å se Ravnens egentlige identitet, sier han til NRK.

Publisert: 05.12.20 kl. 13:27 Oppdatert: 05.12.20 kl. 13:54