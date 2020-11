Chrissy Teigen i Los Angeles i fjor. Foto: SMXRF/starmaxinc.com / Starmax

Chrissy Teigen slår et slag for tåteflasken

Chrissy Teigen, som tidligere har fått kritikk for å gi sønnen flaske, slår nå et slag for morsmelkerstatning.

Nå nettopp

I en rekke Twitter-meldinger tar supermodellen opp at ikke alle får til å amme og at alt du hører som nybakt, bekymret mor er at bryst er best.

– Ok, jeg skal si noe og dere vil alle definitivt gjøre en sak ut av det, men her kommer det: normaliser morsmelkerstatning, skriver supermodellen på Twitter, en melding som søndag kveld er likt 91.000 ganger.

Tobarnsmoren har de siste årene fått mye oppmerksomhet for sin frittalende stil på sosiale medier. Siden hun og ektemannen fikk sin første datter, Luna Simone Stephens (4) og sønnen Miles (2), har hun vært åpen om at småbarnslivet ikke alltid er en dans på roser.

– Normaliser morsmelkerstatning

– Å «normalisere amming» er flott. Å «normalisere morsmelkerstatning» er også flott! Så ja, det er alt! Normaliser morsmelkerstatning! Babyen din kommer til å bli VAKKER, PERFEKT, OG OK, skriver Chrissy Teigen (34) på Twitter hvor hun har 13,5 millioner følgere.

Hun skriver videre at hun ikke vet akkurat hvorfor dette er hennes korstog akkurat nå, men at hun husker tristheten hun følte og at hun vil at mødre skal vite at hvis barnet har fått mat, så har de gjort det som er riktig.

Les også Debatt: Ikke velg bort ammingen!

– Jeg husker at jeg pumpet meg så hardt og ofte som overhodet mulig fordi jeg ikke stolte på ungene virkelig fikk melk når jeg ammet dem. Det gjorde meg gal at jeg bare fikk ut 28 milliliter. 28 milliliter!

Tidligere i høst ble det kjent at Teigen (34) og mannen John Legend (41) mistet en sønn halvveis i svangerskapet.

Live Nelvik, programleder i NRK, sier hun heier på Chrissy Teigen for å ta opp at ikke alle får til å amme – og at barna klarer seg aldeles utmerket selv om de får maten sin på flaske.

Trebarnsmor Live Nelvik. Foto: Mattis Sandblad

– Flaskeforbilde

– Det er ikke det at jeg er imot amming, men for dem som ikke får det til, presenteres det ikke noe alternativ. Jeg vil gjerne være et flaskeforbilde, sier Nelvik (37) til VG.

Selv har ikke Nelvik ammet noen av sine tre barn. Hun fikset det bare ikke.

NRK-profilen har i en kronikk i VG skrevet om hvordan hun opplevde ammepresset da hun ble mor for første gang og hvordan mannen hennes til slutt foreslo at de skulle gi datteren flaske.

Da hadde hun i lang tid forsøkt å presse ut noen melkedråper uten å lykkes samtidig som ungen bare ble mer og mer sulten – og den nybakte moren mer og mer frustrert.

– Jeg får så vondt av spesielt førstegangsfødende. Man får en annen selvtillit hvis man får flere barn, sier Nelvik.

Da hun fikk barn nummer to og tre insisterte hun på at de skulle få morsmelkerstatning, hun visste at de ikke kom til å få mat ellers siden hun ikke klarte å amme dem.

Les også Amme-debatten: − Er du ikke god nok mamma?

– Flaskebarn overalt

– På barselhotellet hadde de ikke engang flasker som et alternativ. Det var først da jeg sjokkert sa at mannen min kom til å orde det, at sykepleieren mange timer senere kom med noen flasker hun «tilfeldigvis fant,» forteller Nelvik.

– Propagandaen går ut på at du får syke barn uten antistoffer og at bare noen nyser på dem, må de legges i respirator. Men det stemmer ikke. Av mine tre barn har bare den ene datteren fått en antibiotikakur en gang.

Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, skrev i en kronikk i VG for to år siden at forskningen viser entydig at barn som ammes er friskere enn barn som får morsmelkerstatning, også i høyinntektsland som Norge. Samt at barn som ammes har færre infeksjoner og lavere risiko for krybbedød.

les også Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand ammet sønnen (2) på bilde: – Mange ble kjempesinte

Nelvik mener det hun kaller ammepropagandaen i Norge er helt unødvendig og hjerterå.

– Hvis du løfter blikket og ser ut i Europa vokser det opp flaskebarn overalt. De fullfører grunnskolen selv om de får nan og ikke pupp. Noen tar til og med mastergrad.

Publisert: 30.11.20 kl. 03:30

Les også

Mer om Chrissy Teigen Amming