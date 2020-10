ROCKEDATTER: Lisa Marie presley, her på egen platelansering i 2015, har fulgt i pappas fotspor, men aldri fått noe stort musikalsk gjennombrudd. Foto: TAMMIE ARROYO / ARROYO

Lisa Marie Presley etter sønnens død: − Bunnløs smerte

Lisa Marie Presley (52) har vært taus i offentligheten etter sønnens plutselige bortgang i juli, men nå uttrykker hun sin fortvilelse.

Barnebarnet til Elvis Presley, Benjamin Keough, skulle blitt 28 år torsdag 21. oktober. Men sånn ble det ikke.

27-åringen døde 12. juli, og få dager senere ble det bekreftet at han tok sitt eget liv.

– Blir aldri den samme

Lisa Marie Presley, Elvis’ eneste barn, har til nå forholdt seg taus i offentligheten om tragedien. Men på det som skulle vært sønnens bursdag, skrev hun følgende ord på Instagram under et bilde fra en tidligere bursdagsfeiring:

«Min vakre, vakre engel, jeg forgudet marken du gikk på, både her på jorden og nå i himmelen. Hjertet mitt og sjelen min reiste med deg», skriver hun.

Hun beskriver lidelsen hun føler som «kvelende og bunnløs».

«Jeg blir aldri den samme igjen. Vær så snill å vente på meg, min elskede. Hold meg i hånden mens jeg fortsatt må være her for å oppdra og beskytte småsøstrene dine, og støtte Riley (eldstedatteren (30), red. anm.). Jeg vet du ville ha ønsket at jeg gjorde det.»

52-åringen avslutter med å gratulere sønnen med dagen.

«Min vidunderlige gutt. Du var altfor god for denne verden».

Benjamin vakte oppsikt fordi han var svært lik sin avdøde bestefar. Omtrent ett år før 27-åringen døde postet Lisa-Marie et bilde av seg og barna som fikk massiv omtale nettopp på grunn av det.

Elvis’ datter har sine to eldste barn med musikereksmannen Danny Keough, som hun var gift med fra 1988 til 1994. Hun har i tillegg tvillingdøtre på 11 år.

Benjamin Keough (t. h.) sammen med moren Lisa Marie Presley og søsteren Riley under en markering for Elvis Presley i Memphis i 2010. Foto: REUTERS

Lisa Marie, som var ni år da hennes berømte rockepappa døde i 1977, har vært gift fire ganger. Det første ekteskapet var med Keough. Deretter giftet hun seg med popstjernen Michael Jackson (fra 1994 til 1996), og senere filmstjernen Nicolas Cage (fra 2002 til 2004).

To år etter bruddet med Cage giftet hun seg på nytt med musikkprodusent Michael Lockwood, som hun har de to yngste barna med. Paret ble separert i 2016.

Publisert: 23.10.20 kl. 13:47

