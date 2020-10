KJØRETUR: Kongefamilien med Kong Harald og Dronning Sonja og kronprinsfamilien kjører forbi Kampen omsorgssenter i Oslo på 17. mai i år. Foto: Terje Pedersen

Kongen om coronakrisen: «Også vi merket savnet etter å klemme dem vi er glade i»

Kong Harald forteller i en ny bok om hvordan det siste året har vært. Blant annet sier kongen han er imponert over måten folk flest har tatt coronakrisen.

I Harald Stanghelles nye bok «Kongen forteller» er kongen intervjuet om en rekke temaer. Blant annet om det siste året, og utfordringene knyttet til coronakrisen.

«Uvissheten gjør oss sårbare. Alvoret gjør oss engstelige. Den nye hverdagen kan gi oss en følelse av avmakt», sier kongen om situasjonen pandemien har ført til.

I boken beskrives det hvordan kong Harald er den første kongen som har «ledet statsråd i genser og cordbukser» – på fasttelefon fra Kongsseteren. I samtaler med Stanghelle beskriver han et behov for tillit.

«Veldig imponert»

Kongen sier han selv har vært så isolert, at han ikke har fryktet for å bli smittet.

«Men også vi merket savnet etter å klemme dem vi er glade i. Vi fikk jo heller ikke lov til det.»

«Jeg er nok ikke en slik som går rundt og er redd for det som kanskje kan skje. Det var likevel spesielt dette her. Jeg er jo absolutt i risikogruppen», sier kongen.

Kongen understreker at Norge er kjent som et tillitssamfunn. I krisen landet står i, sier han det er et «særskilt behov for å vise hverandre tillit».

«Både til at hver og en tar ansvar for å hindre spredning av smitte. Og til at landets myndigheter tar gode og kloke beslutninger», sier kong Harald.

«Nå er vår viktigste oppgave å forsøke å bremse den dramatiske utviklingen – ved å følge de pålegg som myndighetene gir. Vi kan være takknemlige for at vi har politiske ledere og fagmyndigheter med mot og kunnskap til å møte situasjonen med ærlighet og realisme.»

Kongen og dronningen måtte selv i karantene da de i mars kom hjem fra et statsbesøk i Jordan.

«Vi ble satt i karantene en uke etter hjemkomsten. Vi fikk være på Kongsseteren i karantenetiden, og der hadde vi det bra. Det var ikke noe problem for oss, men det var kjedelig», sier kongen, som beskriver tiden som at de ble «litt bortskjemte med rolige dager».

«Stort sett stoler vi på dem som gir oss gode råd. Jeg er imponert over måten folk flest har tatt dette på. Veldig imponert. Norge og nordmenn har tatt det bra. Jeg må si det. For det er ikke småtterier dette som vi har vært utsatt for. Vi har vel lært at i slike kriser er det lurt å stå sammen.»

Boken spenner vidt

I trygg forvissning om at kongen ville si nei, takket Harald Stanghelle ja da forlegger Erling Kagge høsten 2018 spurte Harald Stanghelle om han kunne tenke seg å skrive en bok basert på samtaler med kong Harald. I dag kommer boken «Kongen foreller» ut.

«Det ferdige manus er lest gjennom på Slottet, og jeg har fått noen relativt få forslag til korrigeringer. Ingen av dem på spesielt vesentlige punkter, men viktigere: Det er overlatt til min endelige vurdering om jeg vil ta forslagene til følge. Slike arbeidsvilkår er slett ikke dagligdags for en journalist i møte med landets mektigste kvinner og menn», skriver forfatteren i boken etterord.

I forbindelse med boken har Hennes Majestet Dronningen, Det kongelige hoff, De kongelige samlinger og Kagge Forlag frigitt bilder:

Boken består av 14 kapiteler som spenner svært vidt – og kong Harald snakker blant annet Ari Behns selvmord og om Maud Angelicas tale i sin fars begravelse. Han forteller om et ni år langt ekteskapsdrama før han fikk sin Sonja, om politikk og kjærlighet, om en far og en regjering som var redd for monarkiets fremtid, om taushet og dementier, om krysspress mellom konvensjoner og lykke, om stahet og troen på seier, og om kronprins Haakons forlovelse med en alenemor fra Kristiansand. Om 22. juli 2011 og den mørkeste dagen i norsk moderne historie, om samhold og mot, om rosetog og taler til et sørgende folk, om møter med mennesker i livskriser, om ord som ikke var brukt opp, om å felle tårer på talerstolen, og om å samle en nasjon i krisetider.

I forordet til «Kongen forteller» skriver Stanghelle litt om hvordan boken er blitt til.

«Gjennom elleve lengre samtaler har jeg møtt en åpen, direkte og hyggelig konge. Etter kong Haralds eget ønske har det bare vært oss to til stede under disse møtene på Slottet og på Bygdø kongsgård. Før hver samtale har han fått et kort notat over temaer jeg ønsket å snakke med ham om, men kong Harald har ikke bedt om, og heller ikke fått, spørsmålene på forhånd. Han har aldri avvist å svare på spørsmål selv langt utenfor de oppgitte temaer. Med mye tålmodighet og ikke så lite humor har kongen akseptert at våre samtaler har tatt sine egne veier.».

