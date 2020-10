SLUTTER: Blogger Andrea Sveinsdottir (26) og Youtuber Sandra Thoen (23) er blant dem som har sluttet på prevensjon på grunn av bivirkninger. Foto: Odin Jæger / Privat

Influencere slutter på prevensjon: − Følte meg veldig nedfor

Flere influencere har tatt til sosiale medier for å dele erfaringer om prevensjon. Lege sier engasjementet er bra, men mener de samtidig bør være forsiktig.

I forrige uke skrev TV 2 om influencer Sofie Karlstad som skapte stort engasjement da hun spurte følgerne sine om råd til valg av prevensjon, og samtidig delte flere av rådene hun fikk.

En av dem som svarte på Karlstads Instagramstory og delte egne erfaringer, er blogger og tidligere «Love Island»-deltager Andrea Sveinsdottir (26).

– Jeg valgte å slutte for noen måneder siden for å se hva det gjorde med psyken og kroppen, sier hun til VG.

Også youtuber Sandra Thoen (23) delte nylig med sine 98.000 abonnenter at hun har fjernet p-staven som hun har hatt plassert i armen i overkant av to og et halvt år.

– Det siste året har jeg begynt å tenke «herregud hvem er jeg egentlig?» og «hva er jeg egentlig uten prevensjon?», sier youtuberen til VG.

SPENT: Youtuber Sandra Thoen sier hun er spent på å se hvordan det er å «ikke proppe kroppen full av hormoner». Foto: Privat

– Viktig at vi ikke skremmer

Lege ved sex og samfunn, Trine Aarland, synes det er bra at influencere engasjerer seg i debatten, men mener de samtidig bør være forsiktige.

– Det er viktig at det blir tydelig at dette er en enkelt historie og personlige opplevelser. De fleste vil oppleve ting helt annerledes, sier hun.

At venninner og andre på internett er en stor kilde til informasjon rundt prevensjon sier hun kan være skummelt.

– Det er viktig at vi ikke svartmaler og skremmer, men heller ikke gjemmer unna at det kan gi bivirkninger. Bivirkningene er alltid verst i begynnelsen, og går som regel over i løpet av de 3 første månedene.

Se ekspertens svar på myter om prevensjon nederst i saken.

RÅDER: Lege ved sex og samfunn, Trine Aarland, synes det er bra at influencere engasjerer seg i debatten, men mener de samtidig bør være forsiktige. Foto: Kai Myhre

Både Thoen og Sveinsdottir påpeker at de deler egne erfaringer.

– Jeg hadde selv hatt litt behov for å høre andres erfaringer. Jeg synes det var litt lite informasjon der ute, sier hun, sier Thoen.

– Følte meg veldig nedfor

– Det er ikke sjeldent vi har kvinner som ønsker å slutte på prevensjonsmiddel, sier Aarland.

I tillegg til fysiske bivirkninger som blødninger kan prevensjon gi humørsvingninger og humørendringer. I noen tilfeller kan det også føre til alvorlige bivirkninger på den psykiske helsen:

– Alvorlig depresjon kan forekomme på alle hormonelle prevensjonsmidler, sier hun.

Både Sveinsdottir og Thoen har følt på bivirkninger knyttet til psyken.

– Jeg var stadig i litt dårlig humør og kunne ofte være veldig irritabel og veldig trøtt. Jeg følte meg også veldig nedfor uten at jeg egentlig hadde noen grunn til det, sier Sveinsdottir.

Med unntak av et lite års pause, har hun gått på p-piller sammenhengende siden hun var 17 år.

– Kjæresten min sier «du er jo nesten en helt annen person». Tanken var egentlig å begynne på noe igjen, men jeg orker egentlig ikke å begynne og bli veldig påvirket av det, sier hun.

KJÆRESTER: Andreas Sveinsdottir og Morten Dalhaug ble kjærester at de begge deltok på «Love Island». Dalhaug sier kjæresten har blitt en annen person etter at hun sluttet på p-piller. Foto: Hallgeir Vågenes

Thoen sier hun også sliter med blødninger, og at hun plutselig kan ha mensen tre av fire uker.

– Det er jo brått litt slitsomt. Jeg har også hatt veldig mye humørsvinger, og litt sånn at jeg føler at jeg ikke helt kjenner igjen kroppen min, sier hun.

Nå er hun spent på hvordan det vil bli å «ikke proppe kroppen full av hormoner».

– En viktig debatt

Aarland påpeker at risikoen for alvorlige bivirkninger er lav, og at mange kvinner mener det bedrer livskvaliteten.

– De slipper mye mensplager og noen slipper også PMS. I tillegg slipper de å være redde for å bli gravide, og kan selv bestemme over fruktbarheten sin.

Hun mener det er en viktig debatt, men at det finnes veldig mye feilinformasjon.

– Det er så mange myter og lite god informasjon å få tak i. Det mener jeg vi må gjøre noe med.

Mange alternativer

– Det er viktig å få hjelp av helsepersonell til å finne et prevensjonsmiddel man trives med, sier Aarland.

Hun sier at studie har vist at flest er fornøyd med hormonspiral. En kobberspiral kan også være et godt alternativ til hormonfri prevensjon.

– Den kan hos noen gi økt menstruasjonsplager og smerter, så den er dessverre ikke helt uten bivirkninger den heller.

Dersom kvinnen ikke ønsker å bruke prevensjon, kan man bruke kondom. Hun fraråder alle apper som måler temperaturer eller hormoner i urinen, og det «å hoppe av i svingen».

– Hvis man velger slike metoder skal man ha snakket sammen først om hva man gjør hvis man blir gravide sammen, sier hun.

Prevensjon for menn

Hvorfor finnes det ikke prevensjonsmidler for menn?

– Det finnes kondom. Jeg mener flere gutter bør bruke kondom også fordi de har ansvar for sin fruktbarhet. Jeg synes det er rart de ikke er mer bekymret for å bli ufrivillig gravid med en partner, men stoler helt på at hun tar dette ansvaret.

Hun sier det finnes forskning på menn og prevensjon og sier at den ene pillen som har vist lovende resultat og som er under utprøving, likevel ikke kan ses på markedet før i 2030.

Aarland avslutter retorisk:

– Spørsmålet er om kvinnen stoler på at mannen tar sin prevensjon?

Svarer på myter

VG har skrevet ned myter om prevensjon fra sosiale medier og bedt Aarvold kommentere dem.

«En bivirkninger av prevensjon kan være selvmordstanker»

– For noen som får svært alvorlig depresjon så kan dette forekomme. Jeg har hatt noen pasienter med alvorlig depresjon etter at de har startet opp. Det er derfor viktig at kvinner får informasjon på forhånd om at de kan få psykiske bivirkninger når de starter med pillene, og at det skal gå over.

«Jeg har gått på samme p-pille siden jeg var 15. Nå er jeg 23. Er jeg egentlig en «annen» person uten?»

– Dette høre jeg ofte. Mange kommer til meg og har lyst til å starte opp igjen fordi de ikke opplevde noen stor endring. I stedet opplever de hvordan mensen var uten, og noen får også mer PMS plager uten prevensjon. For noen få har det å avslutte bruken av prevensjon gjort at de har fått det bedre med seg selv. Men har du det i utgangspunktet bra med deg selv, så blir du ikke en annen person med og uten prevensjon.

«Jeg er veldig emosjonell og har ofte humørsvingninger. Er dette på grunn av p-pillene?»

– Det kan være, men det trenger ikke å være det. Kanskje er man mer emosjonell og svinger mer i humøret også uten piller. Her er det store individuelle variasjoner.

«Når man går på p-piller, sier noen det bare er bra å hoppe over en menstruasjon, mens andre sier man bør ha mensen en gang i måneden for å «rense» kroppen.»

– Mensen er ikke noe vi MÅ ha. Den kommer fordi vi har en menstruasjonssyklus. Ved hormonell prevensjon har vi ikke lengre menstruasjonssyklus. Da vil heller ikke de blødningene som kommer være mens. Bruker man p-piller med østrogen er det lagt inn en blødning hver md. som minner om mens. Denne er overhodet ikke noe kroppen må ha. Det er heller sunt for kroppen å slippe å miste så mye jern hele tiden.

Publisert: 22.10.20 kl. 11:28

